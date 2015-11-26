"Солид Банк" рефинансирует кредиты и карты других банков по привлекательной ставке

Кроме того, у клиентов есть возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга наличными

Российско-японский "Солид Банк" предлагает рефинансировать действующие кредиты и кредитные карты, ранее оформленные в других банках, по ставке от 11,1% годовых. Кроме погашения кредитов других банков "Солид Банк" предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга наличными, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Рефинансировать в "Солид Банке" можно не только кредиты, но и кредитные карты других банков. Также возможно комбинированное рефинансирование и кредита, и кредитной карты одновременно. При этом оформлены они могут в разных кредитных организациях. Количество рефинансируемых кредитов и кредитных карт не ограничено.

Напомним, что при рефинансировании до 800 тысяч рублей "Солид Банк" не требует ни залога, ни поручителей.

Основные условия рефинансирования: сумма от 30 тысяч до 3 млн рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка от 11,1% (кредиты) до 18,5% (кредитные карты) годовых.

Оформить заявку на кредит можно в любом офисе АО "Солид Банк", а также на сайте банка.

Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка: https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/, а также в офисе по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25, тел.: 8 (423) 226-06-80, 226-06-95.

Персональный менеджер по кредитованию: 8 (904) 623-65-06 (Александра).

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329. ОГРН 1024100000121 (20.09.2002). Юр. адрес: г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25.