Приморцы будут контролировать Дальний Восток - ФППК

Все больше лидеров отраслевых профсоюзов края координируют работу в регионе

Все больше лидеров отраслевых профсоюзов края координируют работу в регионе. Фото: пресс-служба ФППК

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь избрана в президиум Центрального комитета отраслевого профсоюз России и секретарем по ДФО. Теперь она будет контролировать состояние рынка труда в отрасли во всем регионе, помогать коллегам с других дальневосточных территорий отстаивать интересы работников жилищно-коммунальной сферы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).

"Это высокая оценка деятельности профсоюза работников жизнеобеспечения Приморья, наших успехов в защите трудовых прав коммунальщиков, и это вдохновляет на дальнейшие шаги по улучшению условий труда в отрасли", — сказала Светлана Кожухарь.

Это еще раз подтверждает, что профлидеры края на хорошем счету в ЦК своих профсоюзов.

Курирует территориальные организации профобъединения связистов на Дальнем Востоке и секретарь Центрального комитета профсоюза работников связи, председатель профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин.

"Слежу за выполнением колдоговорной кампании на предприятиях отрасли — итоги подводим дважды в год, а параллельно собираем предложения первичных организаций, чтобы совершенствовать коллективные договоры и обеспечить еще более полную социальную защиту работников", — рассказал Александр Савкин.

За работой профсоюзных организаций на предприятиях энергетики на территории семи субъектов региона – от Камчатки до Якутии – наблюдает член президиума ЦК Всероссийского "Электропрофсоюза", председатель отраслевого профобъединения в Приморье Михаил Антипенко. Оказывает консультативную поддержку по защите прав работников, занимается вопросами охраны труда в отрасли, помогает в организации отчетно-выборных конференций на территориях.

Состояние рынка труда в угольной отрасли ДФО на контроле у члена ЦК Росуглепрофа, координатора по Дальнему Востоку, лидера отраслевого профсоюза края Евгения Козакова. Среди задач, которые перед ним стоят, — ежемесячный мониторинг организаций и предприятий угольной промышленности, заключение отраслевых соглашений в регионе, организация мероприятий по охране труда, промышленный контроль и социальная работа.

О том, чем живут и в какой поддержке нуждаются деятели искусств, музыканты, художники, актеры, библиотекари Дальнего Востока, знает Людмила Калинина, председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры, член президиума ЦК отраслевого профсоюза. Она занимается консультативной и информационной работой в регионе, помогает заключать территориальные отраслевые соглашения на Дальнем Востоке.

Кроме того, на X съезде профсоюзов России, который прошел 20-22 мая в Москве, была выбрана Контрольно-ревизионная комиссия ФНПР. От Дальнего Востока в нее вновь вошла руководитель департамента финансов и учета ФППК Вера Тарасова:

"Задача — способствовать укреплению финансовой дисциплины профсоюзов. Вместе с коллегами участвую в проверке территориальных организаций: проводила, например, плановые и внеплановые ревизии в Красноярске, Абакане, Улан-Удэ, Хабаровске. Дважды в год, когда проходит Генсовет ФНПР, подводим итоги работы Контрольно-ревизионной комиссии, обсуждаем результаты. Наша задача — не только контролировать, но и помогать руководителям финансовых служб профсоюзов. Вводим в практику обучение членов КРК Приморья, где будем помогать им разбираться в нюансах проведения ревизий, правильном документальном оформлении, знакомить с изменениями законодательства. В планах — провести такую учебу в масштабе региона".

Приморцы – и в руководстве ФНПР. Секретарем крупнейшей общественной организации России переизбран Виктор Пинский, первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" в Государственной думе, профсоюзный депутат от Приморья. В его обязанности как секретаря ФНПР входит взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации.