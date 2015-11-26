Поручение Трутнева должно сдвинуть с мертвой точки поезд из Владивостока в Харбин

Проект ООО "Международный Экспресс" застопорился на участке "Гродеково – Суйфэньхэ" с продлением нитки графика до Владивостока
Бизнес 12:04
Станция Гродеково ждет новый поезд. Фото: ИА PrimaMedia

Возобновлением движения пассажирских поездов по маршруту "Гродеково – Суйфэньхэ – Гродеково" (теперь уже с продление нитки графика до Владивостока) со стороны России несколько лет занимается частный инвестор ООО "Международный Экспресс", созданный в Приморье. Вопрос неоднократно выносился на совещания, организованные Минвостокразвития совместно с администрацией Приморского края, контролирующими органами при взаимодействии со структурами ОАО "РЖД", Дальневосточной железной дороги и Харбинской железной дороги. По предложению руководства провинции Хэйлунцзян было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Международный Экспресс" и хэйлунцзянской корпорацией "Лунюнь", в рамках которого стороны планируют направить усилия по скорейшему запуску международного пассажирского поезда сообщением Владивосток – Харбин. Недавно к решению вопроса подключился полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. В компании надеются, что это поможет сдвинуть проект с мертвой точки, сообщает ИА PrimaMedia.

Ознакомившись с письмом, которое направило на его имя руководство ООО "Международный Экспресс", Юрий Трутнев поручил Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерству транспорта РФ и ОАО "РЖД" рассмотреть и представить в правительство согласованные решения по вопросу возобновления компанией-перевозчиком курсирования российского поезда на участке Гродеково – Суйфэньхэ с продлением нитки графика до Владивостока (с учетом соглашения между ООО "Международный Экспресс" и хэйлунцзянской корпорацией "Лунюнь" маршрут скоростного поезда может быть продолжен до Харбина – прим. ред.).

И как стало известно редакции, такая работа началась. Так, Минвостокразвития направила письмо в Минтранс с предложением поддержать запуск российского пассажирского поезда компанией ООО "Международный Экспресс" на участке Гродеково – Суйфэньхэ с продолжением нитки графика до Владивостока и рекомендовать Дальневосточной железной дороге принять решение о начале курсирования пассажирского поезда в международном сообщении данным перевозчиком.

В письме отмечается, что на сегодняшний компания ООО "Международный Экспресс" выполнила все необходимые требования для открытия и дальнейшего функционирования международного пассажирского маршрута и готова к началу курсирования российского поезда.

— Поручение, которое дал Юрий Петрович Трутнев, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, — сказал корр. ИА PrimaMedia президент ООО "Международный Экспресс" Мовсес Барсегян. – Мы еще раз связались с руководством Харбинской железной дороги. Китайские партнеры подтвердили свою поддержку проекта. Хочется надеяться, что сейчас дело сдвинется с мертвой точки и те, бюрократические проволочки, которые тормозят реализацию проекта, наконец-то будут преодолены. Начинается новый туристический сезон, и запуск поезда, несомненно, позволит приехать в Приморье большему количеству китайских туристов, готовых оставить у нас определенное количество денег. Что в свою очередь увеличит доходы местного гостиничного и туристического бизнеса и, соответственно, налоговые поступления в бюджеты разного уровня.

Свою поддержку проекту выразили не только полпред президента РФ В ДФО Юрий Трутнев и Минвостокразвития, но и администрация Приморского края и лично губернатор Олег Кожемяко. Дело в том, что в рамках проекта ООО "Международный Экспресс" предусмотрена организация железнодорожного сообщения между Владивостоком и поселком Пограничным, сообщил собеседник агентства.

— Для этой цели мы планируем включить в состав один плацкартный вагон. Кроме плацкартных вагонов, в поезде будут межобластные, купейные вагоны, а также один вагон повышенной комфортности, что нам посоветовали сделать представители игорного бизнеса, с которыми мы консультировались, — сказал Мовсес Барсегян. – Мы неоднократно обращались по поводу приобретения или аренды российских вагонов, но, к сожалению, Федеральная пассажирская компания ответила, что свободных вагонов у нее нет. Поэтому мы вынуждены на первое время арендовать вагоны у китайской стороны. Параллельно мы ведем переговоры с другой отечественной компанией, у которой вагоны есть.

Как отметил президент ООО "Международный Экспресс", цены на билеты в международный скоростной поезд, который в конечном итоге должен связать Владивосток с Харбином, будут вполне доступными. Так, доехать из столицы Дальнего Востока в Суйфэньхэ в вагоне бизнес-класса можно будет примерно за 3,5 тысячи рублей.

— Понимаю, что как раз доступные билеты, комфорт во время поездки, а главное при пересечении границы (таможенный досмотр будет производиться прямо в вагоне), могут вызывать некое противодействие людей, которые занимаются автобусным и челночным бизнесом. Где-то они, может быть, лоббируют свой бизнес в ущерб потенциальным конкурентам. Утверждать не берусь. Хотя конкуренция, на самом деле, — это хорошо. Потому что в этом случае представителям автобусного бизнеса придется повышать качество и безопасность своих услуг. А от этого только выиграют люди. Надо любить свою страну, свою землю, своих сограждан. Чем лучше они будут жить, тем больше у них будет мотивация не покидать Дальний Восток, работать здесь, создавать свой бизнес, быть более активными в социальном плане. Надо использовать все возможности для версификации приграничных транспортных услуг. Автобус, поезд, самолет – все это поможет гражданам Китая чаще посещать Россию, а россиянам – Китай, — подчеркнул Мовсес Барсегян.

Напомним, развитие российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере на российском Дальнем Востоке признано важным направлением в двусторонних отношениях России и Китая. Страны положительно оценивают реализацию проектов развития международных транспортных коридоров и новых маршрутов. Одним из таких проектов должен стать проект компании ООО "Международный Экспресс".

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