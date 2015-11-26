Вандалы в Находке не пощадили спирею, русалок и голубые ели

Городская администрация ищет очевидцев и собирается писать заявление в полицию

Русалкам тоже досталось от находкинских вандалов. Фото: nakhodka-city.ru

В Находке от действий вандалов пострадали кусты и деревья, которые неравнодушные горожане посадили этой весной. Из 336 голубых елей на обзорной площадке осталось 266, также украли и вытоптали почти все кусты спиреи, сообщает ИА PrimaMedia.

Администрация Находкинского городского округа не выдержала безжалостного отношения некоторых горожан к местным скверам, достопримечательностям, спортивным и детским площадкам. Последней каплей стало варварство в сквере Северного микрорайона и на склоне обзорной площадки. В апреле по инициативе сообщества "Мамы Находки" общественники, чиновники и другие добровольцы посадили 70 кустов спиреи серой. Из нее позже хотели сформировать живую изгородь для защиты детских площадок от дорожной пыли. Но к этому дню в сквере уцелело только девять кустов – остальные недобросовестные горожане вытоптали или забрали с собой.

"А в мае фонд "Находка" совместно с портовой компанией "Дальмормонтаж" высадил 336 голубых елей на склоне обзорной площадки, на въезде в город. Их привезли из питомника в Германии. Но всего за десять дней пропали уже 70 вечнозеленых деревьев. Поэтому мы решили обратиться с заявлением в полицию, а также дополнительно установить видеокамеры в общественных местах", — рассказал начальник отдела по работе со СМИ администрации Константин Шевкин.



От высаженных весной кустов и деревьев остались ямки. Фото: nakhodka-city.ru

Он подчеркнул в беседе с корр. ИА PrimaMedia, что в Находке вообще — большая проблема с вредителями. Не помогает даже установка антивандальных конструкций. Поэтому необходимо не только усилить видеонаблюдение, но и менять отношение самих горожан к результатам благоустройства.

"Просто приведу примеры, — продолжил Шевкин. — Два года назад поставили большие красивые буквы НАХОДКА на склоне улицы Дальней — как HOLLYWOOD в Лос-Анджелесе. Их через две недели начали обкидывать камнями, в итоге там уже нет буквы О, а остальные – стоят побитые. В Морском сквере разбили и разрисовали красивые фигуры из мрамора; к сожалению, они уже не подлежат восстановлению. Мы сняли несколько антивандальных видеороликов по поводу всех объектов, которые у нас за последнее время пострадали. Выложили в Инстаграм, и есть отклики".

Один из таких роликов снят на Аллее стивидоров в микрорайоне МЖК. Там вредители сломали лавочку для тренировки пресса, а у тренажера "Маятник" вырвали трубу с шарниром – при том, что такой уличный тренажер относится к категории антивандальных.

В комментариях пользователи соцсетей пишут: "Нужны камеры, и штрафовать на круглую сумму. Когда это уже прекратится?!", "Мусор там везде! Ребенок маленький, все подряд поднимает, потому что кому-то лень до урны донести. Приходится убирать бычки, пакеты из-под чипсов, пустые бутылки и т.д. Мало кто ценит чужой труд, к сожалению", "У нас в России только гадить умеют".

После уничтожения деревьев городские власти решили не только идти в полицию, но самим найти очевидцев.

"Если противоправные действия попали в поле зрения видео-регистраторов или на камеры мобильного телефона, отправьте видео на адрес электронной почты: press@nakhodka-city.ru или в личные сообщения официальных аккаунтов администрации Находки в социальных сетях", — говорится в обращении администрации.