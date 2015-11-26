Из-за ремонта на 3 дня закроют движение по улице Фадеева во Владивостоке

Работы по замене воздушной прокладки участка теплотрассы начнутся 31 мая (КАРТА)

Ремонт. Фото: ИА PrimaMedia

Движение и парковка автотранспорта будет ограничено с 31 мая на участке дороги от дома на Фадеева, 47, стр. 17 до Командорской, 11. Это связано с проведением АО "ДГК" Филиал "Приморская генерация" работ по замене участка теплотрассы воздушной прокладки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ограничение продлится с 08.00 31 мая до 23.59 2 июня. В этот период объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Фадеева, Сахалинской и Добровольского. Организация, проводящая ремонтные работы, обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, за короткий летний период, до наступления холодов, компаниям АО "ДГК" совместно с МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" и КГУП "Примтеплоэнерго" предстоит подготовить к отопительному сезону более 3 тысяч многоквартирных домов, капитально отремонтировать километры ветхих тепловых сетей. Большой объём запланированных ремонтных работ связан с высоким износом теплоснабжающего трубопровода. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 %. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытательных и ремонтных работ.