Предмет искусства выполнен провинциальным мастером под влиянием стиля барокко в конце XVIII века

Икону "Вознесение Господне" представят в Приморской картинной галерее. Фото: предоставлено Приморской картинной галереей

Приморская государственная картинная галерея с 4 июня представит икону "Вознесение Господне" из запасников Приморской государственной картинной галереи в рамках цикла выставок "Праздники" (0+). На сороковой день после праздника Христова Воскресения Православная Церковь отмечает праздник Вознесения Господня, который в этом году выпадает на 6 июня по православному календарю, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в пресс-службе картинной галереи, икона изображает вознесение Христа на небо. Особенностью иконы является изображение отпечатков ног Христа на камне. Согласно преданию, на Елеонской горе в Иерусалиме с этого камня Господь вознесся на небо к Богу Отцу. На иконе вместо традиционного золотого фона — пейзаж. Икона выполнена провинциальным мастером под влиянием стиля барокко в конце XVIII века.

Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+). Выставка продлится до 16 июня. Справки по телефону: 8 (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.