Икону "Вознесение Господне" представят в Приморской картинной галерее

Предмет искусства выполнен провинциальным мастером под влиянием стиля барокко в конце XVIII века
Общество 12:53
Икону "Вознесение Господне" представят в Приморской картинной галерее. Фото: предоставлено Приморской картинной галереей

Приморская государственная картинная галерея с 4 июня представит икону "Вознесение Господне" из запасников Приморской государственной картинной галереи в рамках цикла выставок "Праздники" (0+). На сороковой день после праздника Христова Воскресения Православная Церковь отмечает праздник Вознесения Господня, который в этом году выпадает на 6 июня по православному календарю, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в пресс-службе картинной галереи, икона изображает вознесение Христа на небо. Особенностью иконы является изображение отпечатков ног Христа на камне. Согласно преданию, на Елеонской горе в Иерусалиме с этого камня Господь вознесся на небо к Богу Отцу. На иконе вместо традиционного золотого фона — пейзаж. Икона выполнена провинциальным мастером под влиянием стиля барокко в конце XVIII века.

Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+). Выставка продлится до 16 июня. Справки по телефону: 8 (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

Приморская государственная картинная галерея икона

Открытие выставки "Нарисованный Владивосток" состоится 31 мая

23 мая, 16:30

Выставка одной картины работает в Приморской картинной галерее

23 мая, 11:52
Дальний Восток и Москва распробовали второй ЛиТР
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia