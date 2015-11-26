Директора завода "Аскольд" и сотрудников "Прогресса" исключили из "Единой России"

Исключенные – депутаты Думы Арсеньева, не поддержавшие кандидата на главу сверху – намерены обжаловать решение в Генсовете

Прогресс. Фото: ИА PrimaMedia

Восемь депутатов Думы города Арсеньева исключены из "Единой России". Такое решение местный политсовет принял накануне, 28 мая. Партийное взыскание последовало после того, как депутаты-одномандатники отказались поддерживать на пост главы спущенного сверху кандидата Владимира Авагимяна, который в итоге сам отозвал свою кандидатуру. Исключенные из партии, среди которых несколько сотрудников системообразующего предприятия "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина", директор завода "Аскольд", бывший руководитель приемной Дмитрия Медведева в Арсеньеве, намерены обжаловать решение не только в региональном политсовете, но и в Генсовете "Единой России". Бескомпромиссную позицию "Единой России" по этой ситуации эксперт считает неконструктивной и вредной для партии, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что конкурс по определению главы Арсеньева обернулся скандалом. В финал конкурса прошли два кандидата, среди которых: секретарь местного отделения "Единой России" и депутат Думы Арсеньевского городского округа (АГО) Александр Толстунов, и второй кандидат, тоже руководитель и единоросс, – заместитель председателя Думы АГО, глава фракции "Единая Россия" в Думе, предприниматель Владимир Авагимян. Согласованным сверху кандидатом считался местный предприниматель Владимир Авагимян, кандидатуру которого согласовал местный политсовет "Единой России". Секретарь местного отделения ЕР, по словам наблюдателей, играл роль технического кандидата. Но на голосовании депутаты не поддержали ни одну из представленных кандидатур. За Авагимяна проголосовали 10 депутатов, против — 11. Кандидатуру Толстунова не поддержал никто, против проголосовали 13 депутатов, воздержались — восемь.

Было решено назначить повторное голосование по кандидатуре Владимира Авагимяна, как набравшему наибольшее число голосов. Ближе ко дню голосования стало известно, что ему из краевого "белого дома" поступило предложение свою кандидатуру отозвать. Об этом ИА PrimaMedia писало 23 мая. На тот момент кандидат не стал комментировать ситуацию. Однако 27 мая пресс-служба Думы Арсеньева сообщила, что и Авагимян, и второй кандидат взяли самоотвод, в связи с чем депутатами будет назначен повторный конкурс.

Причиной возникшего скандала эксперты называли межэлитный конфликт, отсутствие диалога с местными элитами и их кураторами из федерального центра — в данном случае с Ростехом (градообразующим предприятием является "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина", который входит в холдинг "Вертолеты России") — и недоработки в кадровой политике. По словам одного из представителей депутатского корпуса, Владимир Авагимян является одиозной фигурой и имеет высокий антирейтинг в Арсеньеве. Так, в 2016 году "Единая Россия" выставила его кандидатуру на выборы в Заксобрание по одномандатному округу вместо директора завода "Прогресс" Юрия Денисенко, представлявшего до этого Арсеньев в парламенте и пользующегося поддержкой населения. В итоге "Единая Россия" потеряла округ, так как единоросса победил кандидат от КПРФ Владимир Беспалов.

По мнению политологов, самоотвод обоих кандидатов и назначение нового конкурса, по сути, обнуляет ситуацию и дает возможности для взвешенного решения. Однако политический конфликт пошел на новый виток.

Лидер "Единой России" в Приморье Людмила Талабаева отказ депутатов-единороссов поддержать Авагимяна на выборах мэра Арсеньева назвала нарушением партийной дисциплины и пообещала принять меры. Вчера в Арсеньеве состоялось расширенное заседание политсовета "Единой России". Как рассказал один из участников партсобрания, в повестке стоял только один вопрос – о результатах выборов главы Арсеньевского городского округа. Вопрос об исключении членов партии в повестке не стоял, но председательствующий его все же обозначил. По итогам голосования из партии исключили восемь депутатов-одномандатников Думы Арсеньевского ГО. Всего в гордуме 21 депутат.

Среди исключенных оказались: директор завода "Аскольд" Андрей Семенов; бывший руководитель общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в Арсеньеве, председатель комитета Думы АГО по благоустройству, начальник учебного центра ПАО ААК "Прогресс" им. Сазынкина Елена Абиева; директор по строительству завода "Прогресс" Константин Юрьев; заместитель главного металлурга завода "Прогресс" Анатолий Лунев; директор "ТВС Арсеньев" Денис Степанов; директор ООО "Лидер" Николай Миронов; предприниматель Вячеслав Миронов; заместитель директора предприятия по благоустройству "Лидер" Дмитрий Федик.

Депутаты лишились партбилетов "за несоблюдение устава партии, программных документов, решений вышестоящих органов партии и за дискредитацию партии".

Как прокомментировал решение заместитель секретаря Приморского регионального отделения "Единой России" Юрий Попов, депутаты нарушили несколько положений устава и нанесли урон политическим интересам партии.

"Вступая в ряды партии, человек тем самым обязуется соблюдать ее устав. В данном случае речь идет о нарушении сразу нескольких положений устава – о порядке выдвижения кандидатур, о депутатском объединении, о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым представительным органом власти. Своими действиями депутаты нанесли ущерб политическим интересам партии, дискредитировали ее в глазах избирателей", — заявил Юрий Попов.

Лишившиеся партийных билетов депутаты, напротив, считают, что подобные действия со стороны партии наносят реальный урон как самой организации, так ее имиджу и интересам.

С этой позицией согласны политические эксперты.

"В условиях кризиса, в котором оказалась "Единая Россия", такая бескомпромиссная позиция по вопросу голосования на конкурсе в Арсеньеве достаточно неконструктивна. Исключив из партии поддерживаемых на месте политиков, связанных с градообразующими предприятиями, "Единая Россия" лишь ослабила себя и лишила почвы для дальнейшего диалога с местными элитами. Вряд ли в обозримой перспективе партии удастся найти адекватную замену тем, кто проявил свою принципиальную позицию наперекор краевым властям и партийному руководству. Да и вопрос про следующий конкурс вновь останется подвешенным. Из рук власти выпал один из рычагов влияния на депутатский корпус", — считает политолог, сооснователь "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Сергей Гребенюк.

В беседе с корр. ИА PrimaMedia один из теперь опальных депутатов сообщил, что оба партийных лидера – Владимир Авагимян и Александр Толстунов – имели все возможности для объединения депутатского корпуса и принятия консолидированного решения. Но вместо этого "предпочли кулуарно решать такие серьезные вопросы, как подбор кандидата на пост главы". Несогласные с кандидатурой Владимира Авагимяна партийцы заявляют, что на протяжении двух месяцев высказывали свою позицию – на комиссии, общались с представителями администрации края, обращались письменно, но обратной связи не получили.

"К нашим доводам о том, что в партии идет нарушение норм и партийная коррупция, что не прислушиваются к мнениям людей, а действуют своим авантюрным узким кругом, не прислушиваются. Я депутат с честной репутацией и участвовать в таких сговорах не собираюсь. Прежде всего, меня интересуют люди в городе. Со своей совестью я не намерена спорить", — прокомментировала ситуацию попавшая в "расстрельный список" депутат Елена Абиева.

К решению политсовета депутат относится с пониманием и философски. "Задача регионального отделения в том, чтобы осуществить показательную казнь", — говорит она.

Вместе с тем, спускать ситуацию на тормозах исключенные из партии депутаты не намерены. Они планируют обжаловать решение политсовета и направить обращение в Генеральный совет "Единой России".

"По уставу у нас есть такое право, и мы им воспользуемся. Будем обращаться, хотя мало верим в успех на уровне регионального политсовета. Но есть вышестоящие органы", — сказала Елена Абиева.

В приморском отделении "Единой России" также сообщили, что лишившихся партбилетов депутатов исключат из фракции в Думе Арсеньева. Однако на их полномочия это не повлияет, так как депутаты избраны по мажоритарной системе, а не от партии.