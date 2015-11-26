Вслед за губернатором мэра Большого Камня раскритиковал глава Минвостокразвития

Александр Козлов тоже остался недоволен тем, как готовятся к строительству школы и дома культуры

Александр Козлов и его бывший руководитель Олег Кожемяко. Фото: Пресс-служба АПК

Глава Большого Камня Александр Андрюхин вновь подвергся критике за реализацию плана социального развития центров экономического роста. Сначала губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил ему выговор. Сегодня, 29 мая, пресс-служба администрации Приморья разместила сообщение о том, что им недоволен и глава Минвостокразвития Александр Козлов. Речь идет об отставании по подготовке двух объектов – школы и дома культуры, сообщает ИА PrimaMedia.

План социального развития центров экономического роста Приморского края предполагает реализацию 30 мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, благоустройства и дорожного хозяйства на общую сумму более 13 млрд рублей, из которых 12,9 млрд – средства федерального бюджета. В Приморском крае средства будут направлены на увеличение размера межбюджетных трансфертов по 10 проектам. Большинство из них будут реализованы во Владивостоке. Деньги направят на ремонт клинической больницы №2, здания для детского технопарка "Кванториум", школы №55, автомобильных дорог, реконструкцию 70 фасадов зданий, строительство автопарковки в районе железнодорожного вокзала.

В рамках программы, которая на 99% финансируется из федерального бюджета, в Большом Камне планируется актуализировать схему водоснабжения и водоотведения, в том числе провести устройство ливневой канализации, предусмотрено строительство жилых домов на 750 квартир, а также ряда объектов соцкультбыта. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, именно к Большому Камню сегодня больше всего вопросов по реализации плана.

"Так уже сейчас есть существенное отставание по строительству школы на 600 мест, до сих пор не подготовлены документы для сноса аварийного здания дома культуры, на месте которого должен быть построен центр культурного развития", — говорится в публикации.

Этим остался недоволен министр Александр Козлов, который на днях вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко проводил в регионе ряд совещаний.

"В настоящее время можно констатировать, что ничего не сделано. Когда мы поддерживали вас, вы заверяли, что проект будет реализован", – обратился министр к главе Большого Камня.

Александр Козлов отметил, что важно не только заявить мероприятия в план, но и грамотно реализовать все поставленные задачи, уходя от "подхода освоения" – каждый построенный и отремонтированный объект должен быть полезен жителям региона.

Несколькими днями ранее Александр Андрюхин по этому же поводу подвергся критике со стороны Олега Кожемяко. Губернатор объявил главе бывшего ЗАТО выговор, а также пообещал поставить вопрос о его профпригодности, если тот не исправит все в срок.

Напомним, что этот небольшой муниципалитет постоянно находится в фокусе внимания Москвы благодаря якорному проекту ТОР "Большой Камень" — первого на Дальнем Востоке предприятия крупнотоннажного судостроения, которое ведет консорциум в составе ПАО "НК "Роснефть", АО "Газпромбанк" и АО "Роснефтегаз".