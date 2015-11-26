Во Владивостоке ремонтируют четыре подпорные стены

Ладыгина, 11 пока не входит в этот список

Во Владивостоке ремонтируют одновременно четыре подпорные стены. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В связи с плачевным состоянием подпорных стен во Владивостоке ведутся ремонтные работы. На Ладыгина,11 в этом году не планируется ремонт, так как для этого нужно сначала разработать проектную документацию, сообщает ИА PrimaMedia.

После обрушения бетонных блоков во вторник на улице Ладыгина жители Владивостока вновь заговорили о хлипкости подпорных стен и затянувшихся сроках их ремонта. Сейчас, по данным мэрии, ремонт одновременно идет на Героев Тихоокеанцев, 24а; Адмирала Кузнецова, 70; Черняховского, 3 и в сквере Анны Щетининой.

В начале июня благодаря дополнительному финансированию специалисты займутся ремонтом по адресам: улица Зои Космодемьянской, 14; Русская, 17 и Спортивная набережная.

"Прежде чем делать ремонт, для каждой подпорной стены разрабатывают проектную документацию, в которой будет отражен план ремонта того или иного объекта. После этого устраивают аукцион для подрядчиков, которые займутся ремонтными работами", — пояснили корреспонденту редакции в пресс-службе администрации Владивостока.

На Ладыгина, 11 сейчас решается вопрос с бетонными блоками, а вот что касается подпорной стены, которая находится в аварийном состоянии, то ее капитальный ремонт находится на стадии разработки.

"Сейчас управление дорог и благоустройства формирует пакет документов, чтобы подать на разработку капитального ремонта Окатовой,18, Тухачевского, 50-52 и Ладыгина,11", — добавили в пресс-службе.