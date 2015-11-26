"Причем тут дождь?": горожане обсуждают рухнувшую лестницу во Владивостоке

Если лестницу быстро не восстановят, местным жителям придется ходить козьими тропами
#обрушительныйциклон
Общество 13:26
"Начинам считать потери": подпорная стена потянула за собой лестницу и уличный столб. Фото: предоставлено очевидцами в соцсети Facebook
Предыстория: 
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Жители Владивостока активно обсуждают в социальных сетях ночное обрушение бетонных блоков на улице Ладыгина. По словам горожан, лестница, примыкающая к подпорной стене, была единственной удобной дорогой к школе 64, сообщает ИА PrimaMedia.

С утра во вторник пользователи соцсетей обсуждают случившееся на улицах Ладыгина и Терешковой. Обрушение бетонных блоков на Ладыгина, 11 стало поводом для очередных претензий властям. Блоки перегородили проезд между домами, а опора уличного освещения дотянулась до тротуара и электрокабелей, свисает с деревьев прямо у подъезда. Пользователи пишут, что на протяжении нескольких лет жильцы слали письма в администрацию — предупреждали об аварийном состоянии подпорной стены и лестницы — но в ответ получали одно и то же: "К сожалению, в текущем году финансирование не предусмотрено".

"По лестнице, примыкающей к подпорной стене, школьники ходили в 64 школу. Это была единственная правильная дорога, есть и другие — просто козьи тропы на склонах. Я избегаю праведного гнева, истерик и обвинений в сторону администрации. Это не конструктивно. Я хочу, чтобы как можно скорей восстановили подпорную стенку и лестницу. Хотя бы к сентябрю, когда начнутся занятия в школах", — написала Марина Войтенко в соцсети Facebook.

Высказались и пользователи из других микрорайонов Владивостока. "Подпорные стены во всем городе в печальном состоянии. На Котельникова вдоль дороги тоже скоро рухнет", — отметил подписчик инстаграм-паблика dps_vl.

Жители города пишут, что стена рухнула не из-за дождя, а из-за отсутствия ремонта. "Причем тут дождь? Не он ведь сроки эксплуатации зданий и сооружений устанавливает и следит за их соблюдением и своевременным ремонтом сооружений", — заметил там же, на странице dps_vl, пользователь Евгений.

"Я все понимаю, но не надо писать, что все произошло из-за дождя, эти вещи происходят из-за халатности администрации нашего города", — отметил другой подписчик.

Многие переживали за жителей домов в зоне происшествия — чтобы не было пострадавших. Также людей интересует, будут автолюбителям возмещать ущерб или им придется это делать за свой счет.

"Страховка положена хозяевам машин? И вообще — кто должен возместить убытки людям", — спросила Татьяна Лаевская в Facebook.

ИА PrimaMedia уже сообщало сегодня, что городские власти возместят ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина во Владивостоке. Сейчас на месте происшествия работает спецтехника. Задача специалистов — убрать с дороги бетонные плиты.

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