Синоптики раскрыли прогноз на первые летние выходные в Приморье

В субботу в крае пройдет дождь, в воскресенье осадки прекратятся

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Первые летние выходные в Приморье будут дождливыми. Дождь начнет идти в крае в субботу и прекратится в воскресенье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В субботу, 1 июня, под влиянием атмосферных фронтов на большей территории края пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Фон минимальных температур +4…+12°C, максимальных +22…+27°C, на востоке +15…+20°C.

В воскресенье, 2 июня, фронты покинут территорию Приморья, дожди в основном прекратятся, начнутся прояснения, и лишь в отдельных районах могут пройти дожди кратковременного характера. Температурный фон повысится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке на этих выходных погода будет отличаться. Суббота ожидается преимущественно облачной, пройдёт небольшой дождь. Минимальная температура воздуха +10…+12°C, максимальная +19…+21 °C.

В воскресенье погода улучшится: переменная облачность, в основном без осадков. Лишь вечером есть небольшая вероятность дождя. В ночные часы температура воздуха останется без изменений, а днём на 2–3 градуса теплее.

Любителям отдыха на свежем воздухе не помешает иметь при себе укрытие от дождя.