То дождь, то солнце: погода последней майской недели в Приморье будет неустойчивой

За циклоном придет более холодная воздушная масса, температурный фон понизится

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Погода на последней майской неделе в Приморье будут неустойчивой. После жарких выходных в первый рабочий день погода начнёт ухудшаться, во второй половине дня начнётся дождь. Во вторник дожди распространятся на большую территорию края и усилятся. К середине недели дождей станет меньше, начнутся прояснения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

За циклоном придет более холодная воздушная масса, температурный фон понизится. Минимальные температуры +8…+13°С, местами +1…+7°С. Днем жары не будет, но достаточно тепло: максимальные температуры +23…+30°С, на побережье +15…+21°С. Но в конце рабочей недели к Приморью подойдёт новые фронтальные разделы, и дожди возобновятся. За фронтами вторгнется холодная воздушная масса, в крае похолодает.

Во Владивостоке в понедельник, 27 мая, первая половина дня простоит без осадков, и будет тепло. К вечеру погода в городе испортится, начнётся дождь. В ночь на вторник дождь и ветер усилятся.

Днем 28 мая погода улучшится, дождь прекратится и прояснит. До середины недели существенных осадков не ожидается, потеплеет до +20…+23°С. Ночью +10…+13°С. Во второй половине недели вновь возможен небольшой дождь, свежий южный ветер. Температурный фон понизится.