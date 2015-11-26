Вера Щербина назвала сроки поступления денег от продажи "Хаяттов" в бюджет Приморья

АО "Дальневосточная инвестиционная группа", возможно, ждет сокращение уставного капитала

Деньги от "Хаяттов" Приморский край будет ждать до следующего года. Фото: ИА PrimaMedia

Поскольку "Хаятты" продал не край, а АО "Дальневосточная инвестиционная группа" (приемник ОАО "Наш дом – Приморье"), то средства от продажи гостиниц пойдут акционерному обществу. Край сможет получить эти деньги только в следующем году, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края внесли корректировки в текущий краевой бюджет. В ходе обсуждения законопроекта депутат Артем Самсонов задал вопрос исполнительной власти региона о судьбе средств от продажи "Хаяттов" во Владивостоке. Он поинтересовался, почему деньги от проданных гостиниц не учтены в корректировке.

"Гостиницы продало акционерное общество и средства от продажи перейдут ему. Чисто теоретически краевой бюджет сможет получить эти средства только в 2020 году — когда АО подведет итоги 2019 года. В настоящее время мы ищем различные схемы получить эти средства уже в этом году. Скорее всего будем сокращать уставной капитал акционерного общества на эту сумму и постараемся в короткие сроки вернуть эту сумму", — прокомментировала первый вице-губернатор Вера Щербина.

Напомним, 15 апреля 2019 года гостиницы "Хаятт" были приобретены бизнес-структурой известного российского предпринимателя, миллиардера Олега Дерипаски — ООО "Парк-отель "Бурдугуз". На отчете перед депутатами Законодательного собрания ПК губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что бюджет Приморья от сделки может получить в лучшем случае 600 млн рублей, так как большую часть от полученных от 3,7 млрд рублей нужно будет вернуть Сбербанку за кредитную линию с процентами.