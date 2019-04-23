От продажи "Хаяттов" бюджету Приморья достанется только шестая часть от сделки

Более 2,2 млрд из 3,7 млрд рублей, полученных от сделки по двум гостиничным комплексам, нужно будет вернуть Сбербанку

"Хаятт". Фото: ИА PrimaMedia

Бюджет Приморья от сделки по "Хаяттам" может получить в лучшем случае 600 млн рублей, так как большую часть от полученных от 3,7 млрд рублей нужно будет вернуть Сбербанку. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Артёма Самсонова, сообщает ИА PrimaMedia.

Оказалось, что из 3,7 млрд рублей, общей стоимости сделки по двум гостиничным комплексам, оказывается, 2,2 млрд — обязательства перед "Сбербанком" с процентами.

"Помните фильм 12 стульев. Аукцион состоялся, но не хватило денег на комиссию. В течение месяца будет заключен контракт, и тогда будет решение о сделке. Хорошо, если бюджет Приморского края получит 600 млн рублей. Но можем и этих денег не получить", — сказал Олег Кожемяко.

Однако, по словам главы региона, продать "Хаятты" могли еще дешевле. Губернатор заявил, что на это очень рассчитывали представители сети "Азимут".

"Все ждали, что по этой цене никто не купит, что будет переоценка, и они купят дешевле. Но прогадали", — сказал Кожемяко.

Кожемяко выразил надежду, что в 2020 году хоть одна гостиница заработает.