Лайнер Costa NeoRomantica прибыл во Владивосток, чтобы впервые забрать отсюда пассажиров

Заход круизного судна станет третьим и последним в этом сезоне, оно отойдет от причала морского вокзала в 23:00
Общество 12:14
Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia

Круизный лайнер Costa NeoRomantica пришвартовался у морского вокзала Владивостока. Заход лайнера станет третьим и последним в этом сезоне. В этот раз он не только высадит туристов, но и возьмет туристов на борт, впервые за всю историю своих заходов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Пассажиры Costa NeoRomantica отправятся в 12-дневный круиз, который пройдет по городам Японии и Республики Корея. Стать пассажиром лайнера мог любой турист – житель Приморья, России или зарубежья. Costa NeoRomantica отойдет от причала морского вокзала в 23:00.

1 / 5

Как сообщили представители морвокзала, во Владивостоке совершат посадку на лайнер 139 пассажиров. Затем они отправятся в круизное путешествие по маршруту Хакодате — Токио — Кобе — Чеджу – Кагосима, который завершится круиз 9 июня в Токио.

Лайнер доставил во Владивосток около 1,5 тысячи пассажиров из Японии. Также на лайнере прибыло 160 российских туристов, у которых 23 мая в Токио стартовала экскурсионная программа. Церемония торжественной встречи туристов начнется в 13.00. За время пребывания во Владивостоке, туристы круизного лайнера Costa neoRomantica во время экскурсий познакомятся с достопримечательностями города, историческим центром, посетят музеи города.

1 / 5

Круизное судно Costa NeoRomantica было построено в 1993 году, а в 2012 прошло полную реновацию. В длину судно достигает 219 метров. Корабль способен разместить на борту до 1894 пассажиров в 789 каютах, которые обслуживают 650 человек. К услугам пассажиров четыре ресторана, три бара, пицерия, винный бар, казино, ночной клуб и многое другое.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Лайнер Costa neoRomantica будет совершать регулярные круизы из Владивостока

Лайнер Costa NeoRomantica станет плавучим отелем для гостей IV ВЭФ во Владивостоке

Владивосток впервые с начала 2000-х принял два круизных лайнера одновременно

круизы морские речные

Роскошный круизный лайнер Сosta Venezia станет плавучей гостиницей для гостей ВЭФ

16 мая, 10:50

Круизный лайнер Costa Serena вернется во Владивосток 7 мая

6 мая, 13:46
Попробуй себя в "Мозголомке"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia