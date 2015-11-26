Лайнер Costa NeoRomantica прибыл во Владивосток, чтобы впервые забрать отсюда пассажиров

Заход круизного судна станет третьим и последним в этом сезоне, оно отойдет от причала морского вокзала в 23:00

Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia

Круизный лайнер Costa NeoRomantica пришвартовался у морского вокзала Владивостока. Заход лайнера станет третьим и последним в этом сезоне. В этот раз он не только высадит туристов, но и возьмет туристов на борт, впервые за всю историю своих заходов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Пассажиры Costa NeoRomantica отправятся в 12-дневный круиз, который пройдет по городам Японии и Республики Корея. Стать пассажиром лайнера мог любой турист – житель Приморья, России или зарубежья. Costa NeoRomantica отойдет от причала морского вокзала в 23:00.

Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Как сообщили представители морвокзала, во Владивостоке совершат посадку на лайнер 139 пассажиров. Затем они отправятся в круизное путешествие по маршруту Хакодате — Токио — Кобе — Чеджу – Кагосима, который завершится круиз 9 июня в Токио.

Лайнер доставил во Владивосток около 1,5 тысячи пассажиров из Японии. Также на лайнере прибыло 160 российских туристов, у которых 23 мая в Токио стартовала экскурсионная программа. Церемония торжественной встречи туристов начнется в 13.00. За время пребывания во Владивостоке, туристы круизного лайнера Costa neoRomantica во время экскурсий познакомятся с достопримечательностями города, историческим центром, посетят музеи города.

Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia Круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Круизное судно Costa NeoRomantica было построено в 1993 году, а в 2012 прошло полную реновацию. В длину судно достигает 219 метров. Корабль способен разместить на борту до 1894 пассажиров в 789 каютах, которые обслуживают 650 человек. К услугам пассажиров четыре ресторана, три бара, пицерия, винный бар, казино, ночной клуб и многое другое.