Сын Виктора Черепкова приступает к обязанностям вице-мэра Владивостока

В качестве замглавы он будет заниматься вопросами экономики

Администрация Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Сын покойного экс-мэра Владивостока Виктора Черепкова Владимир получил назначение в нынешней администрации города. Как стали известно ИА PrimaMedia, в понедельник, 3 июня Владимир Черепков приступит к работе в качестве вице-мэра.

Администрация Владивостока пока никак не анонсировала кадровое решение. В пресс-релизах мэрии Владимир Черепков фигурирует как представитель администрации. На днях он комментировал ситуацию с обвалом подпорной стены на автомобили в районе улицы Ладыгина. А накануне, 29 мая, Черепков принимал участие в ежегодном мероприятии бал предпринимателей, где вручал грамоты от лица главы города.

Владимир Черепков займет пост вице-мэра по вопросам экономики. Ранее также сообщалось, что он может получить полномочия по транспорту и муниципальной собственности (сейчас эти направления в ведении Константина Лободы). По сведениям ИА PrimaMedia, уже со следующего понедельника он приступит к обязанностям заместителя главы Владивостока.

Владимир Черепков родился в Воронеже, окончил ТОВВМИ им. Макарова. Работал программистом в ВБТРФ. В 2005 году мэр города Владимир Николаев назначил его директором Владивостокской городской поисково-спасательной службы (МУП "Служба спасения") В последнее время он проживал в Москве. В СМИ его фамилия всплывала, в основном, на фоне сложных отношений и скандалов в семье Черепковых.

На согласовании на позицию заместителя главы находится кандидатура бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова. Предполагается, что она будет курировать в администрации Владивостока земельные вопросы. В администрации Приморья на посту директора департамента она работала с 2012 по декабрь 2016 года, и покинула свой пост не без скандала. Экс-губернатор Владимир Миклушевский решение об ее увольнении прокомментировал следующим образом: "Я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде. В Приморье чиновник любого уровня, если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию".

На сегодняшний день у Олега Гуменюка пять заместителей. В начале мая вице-мэром, в чьем ведении теперь управление градостроительства и архитектуры стал архитектор с опытом работы в городской администрации Игорь Белов. До этого вице-мэром Владивостока по ТЭК, ЖКХ и экологию был назначен бывший вице-мэр Уссурийска Тарас Фищук, ранее возглавлявший "Единую Россию" в Красноармейском районе.

Первым заместителем главы администрации Владивостока, главным финансистом администрации, была назначена Ольга Козерацкая, занимавшаяся финансами в администрации Владимира Николаева. В апреле заместителем главы по СМИ, культуре и молодежной политике стала известная телеведущая ВГТРК "Владивосток" Татьяна Бережная. Из прежней команды в администрацию Олега Гуменюка перешел только Константин Лобода, который начал работать в мэрии по приглашению Игоря Пушкарева в 2011 году.