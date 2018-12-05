У главы Владивостока появится три новых заместителя

Среди претендентов на посты вице-мэров есть известные фамилии, идет согласование

В администрации Владивостока появятся три новых вице-мэра. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Три новых заместителя пополнят команду нового главы Владивостока Олега Гуменюка. Сейчас кандидаты проходят процедуру проверки. Об этом на брифинге, посвященном земельным вопросам, сообщила первый вице-мэр Ольга Козерацкая, сообщает ИА PrimaMedia.

"На сегодняшний день у нас три заместителя главы. Еще три человека проходят проверки на эту должность. Эта должность проверяется намного дольше, серьезнее и обстоятельно со всех сторон. Когда это будет и кто — пока сказать не можем", — сообщила Ольга Козерацкая.

По информации агентства, известна по крайней мере одна кандидатура на пост заместителя главы города. Это экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова. Предполагается, что именно она будет курировать в администрации Владивостока земельные вопросы. Госпожа Соколова также присутствовала на брифинге, посвященном передаче городу полномочий по распоряжению землей, но в качестве референта и помощника главы города. В администрации Приморья на посту директора департамента она работала с 2012 по декабрь 2016 года. Экс-губернатор Владимир Миклушевский решение об ее увольнении прокомментировал следующим образом: "Я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде. В Приморье чиновник любого уровня, если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию".

На днях некоторые информационные ресурсы озвучили, что также проверку на должность вице-мэра проходит сын бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова Владимир. Ожидается, что он может получить полномочия по транспорту, жилфонду и муниципальной собственности. В 2005 году Владимир Черепков в период мэрства Владимира Николаева возглавлял в городе МКУ "Служба спасения". В последнее время он проживал в Москве.

Также в разное время кандидатами на место заместителей главы города называли экс-кандидата в мэры Владивостока, депутата Думы города Кирилла Григорьева, а также еще одного наряду с самим мэром, Ольгой Козерацкой и Черепковым-младшим чиновника времен Владимира Николаева, бывшего вице-мэраКонстантина Стоценко.

Напомним, 28 марта депутаты Думы города проголосовали за назначение мэром Владивостока Олега Гуменюка. В тот же день вице-мэры Юрий Быстров, Игорь Ткаченко, Наталья Зубова покинули свои посты. У них закончился срок договора, заключенного на время полномочий выборного должностного лица.

Новые договоры были заключены с тремя вице-мэрами. Первым заместителем главы администрации Владивостока назначена Ольга Козерацкая. Продлили отношения и с Константином Лободой, который работает в администрации города с 2011 года. В апреле заместителем главы стала известная телеведущая Татьяна Арестова (Бережная).