Власти Приморья опровергают причастность частников к взиманию штрафов на дорогах края

Всего в регионе действуют 60 радарных комплексов "Кордон" и "Крис-С"
Общество 14:30
Радар. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Приморского края заявила, что на дорогах Приморского края работают только государственные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Всего сейчас в Приморье действуют 60 радарных комплексов "Кордон" и "Крис-С", в том числе три передвижных, которые фиксируют нарушения скоростного режима, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Это оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на низководном, Золотом и Русском мостах", – уточнил руководитель ведомства Павел Мезенин.

Директор департамента подчеркнул, что радарные комплексы установлены в рамках краевой госпрограммы и никакие коммерческие организации со своим оборудованием на приморских дорогах не работают. Все штрафы поступают в бюджет Приморского края и в последующем используются на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

"В течение двух лет планируется установить еще около 90 подобных комплексов", – уточнил Павел Мезенин.

Для реализации проекта планируется привлечь, в том числе, и инвестиции, но эксплуатировать будет краевое государственное учреждение "Примгосавтонадзор". По его словам, сейчас совместно с краевым ГИБДД уточняются места для размещения камер наблюдения в наиболее опасных местах.

Напомним, в середине мая 2019 года Генеральная прокуратура РФ сделала заявление, в котором обязалась проверить законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Причиной стало огромное количество штрафов, которые получают автомобилисты. Часть из них выписывается ошибочно из-за неправильно установленных камер. В случае выявления нарушений частникам придется демонтировать свои объекты.

В сообщении уточнялось, что особое внимание будут уделять передвижным комплексам, которые появляются на обочинах дорог и в укрытиях. Работа таких предпринимателей, которые заключили с муниципальными властями контракты на выявление нарушений на дороге, заинтересовала и правительство. Кабмин планирует пересмотреть данную практику и отстранить от нее бизнес.

Дело в том, что зачастую частные камеры появляются вовсе не в местах повышенной аварийности, а там, где чаще всего нарушают скоростной режим. Точность работы комплексов тоже вызывает сомнение.

— Периодически проводятся рейды по выявлению нарушений такими псевдоинспекторами. Например, в Татарстане был случай, когда комплекс фиксации был установлен в сало автомобиля под лобовым стеклом. Часто камеры ставят на бампер, ящики, кирпичи. Всё это — грубое нарушение требований эксплуатации этих приборов и самого ГОСТа для аппаратуры фотофиксации, — прокомментировал газете "Известия" вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

По требованию ГОСТа (57145-2016) камеры должны быть установлены в 3 м от проезжей части, не должны быть перекрыты столбами, деревьями или какими-либо предметами. Водителей должны предупреждать соответствующим знаком, а на дорогах с двумя и более полосами в одном направлении, знаки должны быть установлены с двух сторон. Любое несоблюдение этих требований ведет к тому, что штраф может быть отменен.

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