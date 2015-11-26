Чего ждать от погоды в июне, рассказали приморские синоптики

Первый месяц лета отметится температурой до +30°C и ливневыми дождями

Чайка. Фото: ИА PrimaMedia

Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал о погоде в Приморье в июне. По его словам, первый летний месяц будет жарким, но периодически край будут накрывать ливневые дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

"Повышаться до +30 °C температура может с 3 июня, но ненадолго, поскольку 4 июня с прохождением очередного фронта снова возможны грозовые дожди. Далее — новое повышение температуры до +30 °C, но во второй половине следующей недели, благодаря появлению нового тропосферного дирижера над провинцией Цзилинь, с юга на север края могут пройти новые ливневые дожди со штормовым ветром. Словом, стабильно устойчивой погоды в первой декаде июня не ожидается", — заявил Борис Кубай.

Отметим, что на завтрашний день синоптики обещают сильные дожди. Осадки во Владивостоке начнутся во второй половине дня и усилятся к вечеру.

В дальнейшем циклон продолжит свое движение в северо-восточном направлении, на Хабаровский край, а его фронты будут смещаться над Приморьем, и вызовут дожди различной интенсивности на большей территории.