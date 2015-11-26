Во Владивостоке установят памятник борцу за независимость Кореи Ли Дон Хви

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, церемония открытия запланирована на ноябрь текущего года
PrimaMedia Korea
Общество 16:19

Памятник первому премьер-министру Временного правительства Республики Корея Ли Дон Хви установят во Владивостоке. Об рассказал мэр города Олег Гуменюк на встрече с главой корейского представительства PrimaMedia Мун Кён Чхуном. Сейчас по данному вопросу ведутся активные переговоры с Генеральным консульством РК во Владивостоке и правительством КНДР. Скорее всего, памятник будет установлен в ноябре этого года.

Отметим, что в этом году исполнилось сто лет со дня основания Временного правительства РК и начала Первомартовского движения в Корее. Владивосток был оплотом борьбы за независимость РК во времена японской оккупации Корейского полуострова. Поэтому открытие здесь памятника одному из корейских борцов за свободу своей Родины сыграет важную роль в пересмотре событий, связанных с корейским движением на территории России против имперской Японии, и разрушении идеологической "стены" между двумя Кореями.

Ли Дон Хи

Ли Дон Хи. Фото: PrimaMedia Korea

Ли Дон Хви родился в бедной крестьянской семье в уезде Танчхон провинции Хамгён-Намдо. Он занимался миссионерской деятельностью в Манчжурии, а в последствии создал здесь тайную антияпонскую подпольную организацию "Кванбоктан" вместе с другими 30 борцами за независимость РК, среди которых были Чан Ги Ён, О Ён Сон, Кэ Бон У, Ким Ха Гу.

Ли множество раз подвергался арестам японских милитаристов. В 1909 году по его инициативе была сформирована группа, которая занималась просветительской деятельностью на территории Манчжурии. Стоит также отметить, что Ли был председателем ЦК Корейской коммунистической партии. Говорят, он даже лично встречался Владимиром Лениным. 31 января 1935 года по дороге из Хабаровска во Владивосток Ли заболел гриппом и скончался от тяжелого заболевания.

PrimaMedia Korea Пак Ки Соп

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