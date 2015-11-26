Жена послала в магазин за продуктами, но их чуть не "отобрал" охранник. Почему?

В таких случаях вы можете смело вызывать полицию

Продукты. Фото: pixabay.com

К нам в редакцию обратился мужчина, который недавно столкнулся с неприятной ситуацией в магазине. В обычный будний день жена попросила его сходить в магазин за продуктами. Он купил все необходимое, уже стал походить к кассе, но оплатить покупки у него получилось. Его задержал охранник якобы из-за того, что мужчина взял пару продуктов и положил в свою сумку. Охранник в приказном тоне попросил показать содержимое сумки, но после отказа решил вывести покупателя на улицу. В итоге парень вернулся домой без покупок. Порой сотрудники службы безопасности превышают свои полномочия, не зная, что нарушают права покупателя. Мы подготовили три самые популярные ситуации, когда охранник превышает свои полномочия.

1. Запрет на пронос личных вещей в зал магазина

Вы не обязаны при входе в магазин оставлять в камере хранения свои личные вещи. Оставлять в ней вещи или нет, это ваше личное решение. Охранник не имеет права заставить вас оставить сумку в ячейке, тем более администрация магазина не несет ответственность за оставленные вещи. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то можете спокойно записывать свой разговор на камеру телефона. Закон в этом случаи на вашей стороне и при необходимости вы можете вызвать полицию.



Три популярные ситуации в магазине, когда охранник нарушает ваши права. Фото: ИА PrimaMedia

2. "Откройте сумочку!"

Если настырный охранник пытается вас заставить открыть сумочку и показать ее содержимое, то вы должны потребовать вызвать сотрудников полиции. Только полицейские в присутствии двух понятых могут проводить досмотр ваших личных вещей. Причем это должно происходить не на кассе, а в отдельном помещении. Если вы не хотите усугублять ситуацию, а охранник вежливо попросил открыть сумку, то вы можете ее показать, главное не позволяйте ему копаться в ваших личных вещах.

3. "Пройдемте в комнату досмотра"

Третий пункт может произойти, если вы отказались показывать свою сумку, а охрана подозревает вас в воровстве. По закону, если вас заподозрили в краже, то сотрудники службы безопасности имеют право не выпускать вас из магазина до приезда полиции. А провести в служебную комнату они могут только в одном случаи, если у них имеются явные доказательства, например, видеозапись.