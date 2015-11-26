Контракт на 100 миллионов $ поможет оцифровать экспорт Дальнего Востока - РЭЦ

В "Российском экспортном центре" рассказали о проекте по продвижению российских товаров на китайские электронные площадки
Бизнес 10:44
Контракт на 100 миллионов $ поможет оцифровать экспорт Дальнего Востока - РЭЦ. Фото: pixabay.com

В июне на Петербургском международном экономическом форуме, как ожидается, будет объявлено о подписании большего контракта на сумму 100 млн $ по продвижению российских товаров на китайские электронные площадки. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил глава "Российского экспортного центра" (РЭЦ) Андрей Слепнев после встречи министра финансов Антона Силуанова с дальневосточными предпринимателями, состоявшейся 30 мая во Владивостоке.

По словам главы РЭЦ, содействие электронной торговле – глобальный тренд экономической политики.

"Необходимо создать системный механизм правильного выхода на зарубежные электронные площадки, где, можно сказать, сегодня "живет" потребитель, чтобы наши товары там были правильно представлены и правильно раскручены", — рассказал Слепнев.

Сумма контракта составит 100 млн долларов. Собеседник ИА PrimaMedia не стал раскрывать детали и не назвал инвесторов, отметив, что говорить об этом еще рано. Вместе с тем он сообщил, что РЭЦ реализует пилотный проект с Alibaba Group, владельцем крупнейших виртуальных торговых площадок в мире.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao. Alibaba Group в январе-марте 2019 года увеличила чистую прибыль в 3,5 раза, до 23,38 млрд юаней ($3,45 млрд).

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