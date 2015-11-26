Муниципальный инвесстандарт должен помочь приморскому бизнесу – "Деловая Россия"

Принятие своего инвестиционного стандарта должно снять административные барьеры на пути инвестиций в Приморье, считают в организации

Приморский край. Фото: ИА PrimaMedia

Стандартизировать процесс взаимодействия чиновников и предпринимателей, сделать условия и правила ведения бизнеса одинаковыми во всех городах и районах Приморского края призван муниципальный инвестиционный стандарт, внедряемый в настоящее время в регионе. Стандарт будет включать набор обязательных требований по организации инвестиционной работы в муниципальных образованиях края. ИА PrimaMedia попросило экспертов Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" оценить возможности, которые откроются перед предпринимательским сообществом после принятия стандарта.

— Муниципальный инвестиционный стандарт, бесспорно, поменяет ситуацию с привлечением инвестиций в Приморье в лучшую сторону. Эта модель лучше, чем всё, что было раньше, просто потому, что сейчас она соответствует объективной реальности и отвечает современным требованиям к взаимодействию бизнеса и власти, — сказал заместитель председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Губарев.



Алексей Губарев. Фото: официальный сайт ПРО ООО "Деловая Россия"

Конечно, многое зависит от непосредственного исполнения стандарта на местах, отметил собеседник агентства. По прогнозу Алексея Губарева, создаваемая модель взаимодействия власти и бизнеса в рамках муниципалитетов будет работать по-разному. Но в целом это лучше, чем то, что было раньше.

— По моему мнению, принятие муниципального инвестстандарта, может быть, не отразится на инвестиционном климате в Приморье быстро и кардинально, но в любом случае, это станет существенным шагом вперед. Об иностранных инвестициях я пока не говорю, но для российских это будет существенно, — подчеркнул Губарев.

Как рассказал в свое время вице-губернатор Приморья Константин Богданенко в интервью деловому еженедельнику "Золотой Рог", муниципальный стандарт предусматривает широкий набор обязательных инструментов. В каждом муниципалитете должны появиться инвестиционный паспорт, в местной администрации должно быть определено ответственное за улучшение инвестиционного климата подразделение, а на официальном сайте – соответствующий раздел. Должны быть сформированы площадки для диалога бизнеса и власти, заработать советы по развитию предпринимательства, обязателен канал прямой связи инвесторов и главы муниципального образования. Дабы инвестору было легче определиться с выбором площадки и оценкой перспектив своего проекта, должен быть сформирован и опубликован перечень муниципального имущества, которое предоставляется предпринимателям в аренду, а также план развития инфраструктуры. И, разумеется, необходимо сокращать и строго соблюдать сроки оказания муниципальных государственных услуг – это оформление разрешения на строительство, предоставление земельных участков и многое другое.

"Внедрение стандарта позволит выстроить работу в соответствии с тремя главными, на мой взгляд, принципами: это деперсонализация, автоматизация и транспарентность, то есть прозрачность. Ведь процессы, которые требуются для запуска и развития бизнеса, одинаковы для всей страны – для всех регионов, для всех муниципалитетов", — сказал изданию Константин Богданенко.

По мнению Алексея Губарева, особенно действенен принцип прозрачности. Это несомненный шаг вперед, ибо исключает элементы предвзятости, закрытости и коррупционности в действиях чиновников.

— Снятие административных барьеров позволит решать и другие проблемы, мешающие притоку инвестиций в экономику Приморья, — считает Алексей Губарев. – А проблем масса, и они, в общем-то, всем понятны. Это и трудности с кредитованием и вообще с финансированием, и отдаленность от западной части страны и, в связи с этим, большое логистическое плечо, и вопросы инфраструктуры. Мой личный взгляд: нам не надо выглядеть, как Кремниевая долина, нам нужно быть устойчивым регионом. И тогда в Приморье придет хотя бы российский инвестор.

Как отметил собеседник агентства, в Приморском региональном отделении "Деловой России" ведется постоянный мониторинг инвестиционного климата в регионе. Ведется еженедельный опрос предпринимателей, полученные данные анализируются федеральным аппаратом "Деловой России", где обобщается практика всех регионов. Наиболее острые, назревшие вопросы выносятся на обсуждения в формате видео-конференций.

— И мы делимся опытом с коллегами, и сами находим что-то для себя. Конечно, можно принять быстрое, но слабое решение: попытаться механистически перенести опыт других регионов, даже не дальневосточных, на приморскую экономическую почву, — заметил Губарев. — Но все-таки, что бы кто ни говорил, у нас присутствует своя специфика. Это и удаленность, и разные часовые пояса, и то, что наши соседи и деловые партнеры – не Европа, а Азия. И дело даже не в географии, а в менталитете. У иностранных партнеров-азиатов и партнеров-европейцев менталитет кардинально отличается. С ними совершенно по-разному приходится вести дела.

С этой точки зрения введение своего инвестстандарта, его успешное внедрение породит в инвесторах, сначала российских, а затем в зарубежных, чувство устойчивости, уверенности в завтрашнем дне. Пусть это вещь не совсем материальная, не выражаемая в конкретных цифрах и суммах, но вполне ощутимая, читаемая между строк договоров и контрактов – убеждены "делороссы".

— Если наши предприниматели будут сами уверены в завтрашнем дне, в том, что диалог с властью не пустая болтовня, что за каждым словом стоит дело, то иностранные инвесторы это увидят и оценят. И пойдут в Приморье, — подчеркнул Алексей Губарев.

По его мнению, приоритетными среди инвестиционных проектов сегодня должны стать проекты, связанные с промышленным производством, сельским хозяйством и перерабатывающей отраслью.

— На мой взгляд, для начала нужно взять небольшие и средние проекты с привлечением российского капитала (желательно на условиях государственно-частного партнерства), и с их помощью разработать четкий механизм возврата инвестиций. И тем самым показать иностранным инвесторам, что механизм инвестирования в Приморье работает. А потом уже браться за большие проекты с привлечением иностранного капитала, — высказал свою точку зрения Алексей Губарев.

Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко также прокомментировал ИА PrimaMedia ситуацию.



Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

— Введение инвестиционного стандарта потребует соответствующего контроля со стороны как региональной власти, так и бизнес-сообщества. "Деловая Россия" в Приморском крае традиционно ведет мониторинг экономических процессов и оказывает органам власти экспертную поддержку. В данной ситуации мы также будем отслеживать работу по введению стандартизации на уровне муниципальных образований Приморья. Одной из главных задач, безусловно, является не просто принятие соответствующих документов, но и успешные кейсы – примеры того, как инвестиционный стандарт поможет развиваться деловым инициативам. Чем скорее они появятся и станут публичными, тем лучше, — отметил лидер "делороссов" региона.

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