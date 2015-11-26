Комитет Совфеда одобрил законопроект о "штормовых укрытиях" для рыбаков

Сенаторы выступили за то, чтобы все рыбакам РФ могли в шторм укрываться в территориальных водах и перегружать продукцию без риска для жизни

Заседание комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 28 мая 2019 года. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию во вторник, 28 мая, поддержал концепцию законопроекта, направленного на устранение сложившейся с начала этого года ситуации, при которой лишь часть российских рыбопромысловых судов имеет право в случае непогоды в уведомительном порядке заходить в территориальные и внутренние воды РФ и осуществлять там перегрузы в безопасных для жизни условиях, сообщает ИА PrimaMedia. Позицию сенаторов и отраслевого сообщества разделяют представители госорганов-регуляторов (Минсельхоз, Росрыболовство), тем не менее, заседание комитета не обошлось без дискуссии по этому вопросу.

Напомним, что речь идет об одной из самых острых на сегодняшний день проблем рыбной отрасли, связанной с пересечением морской государственной границы РФ отечественными судами рыбопромыслового флота. После того, как в конце января этого года вступили в силу поправки в закон "О государственной границе РФ" (принятые, по сути, без обсуждения с отраслевым сообществом и госрегулятором отрасли, то есть Росрыболовством), возможности укрыться в территориальных водах для перегруза на транспорты добытой рыбы лишились рыболовные суда, чей груз трактуется как "продукция", а не как "улов".

При этом сами поправки в закон "О госгранице" не содержат точного указания, что же такое "улов", а что – уже "продукция". Пограничная служба, контролирующая пересечения госграницы, сегодня вынуждена опираться на терминологию закона "О рыболовстве", где под "уловом" понимается лишь живая, свежая и охлажденная рыба. Та же рыба, будучи потрошеной и, естественно, замороженной, уже считается "продукцией", и из-за нестыковок в двух законах заходить в террводы для ее перегруза (даже если в исключительной экономической зоне, где и идет промысел, бушует шторм и, следовательно, рыболовные суда не могут осуществить безопасную перегрузку) рыбакам уже нельзя.

Первые сигналы от предприятий отрасли в связи этой коллизией стали поступать в Росрыболовство, Минсельхоз, Госдуму, Совет Федерации и во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников уже в феврале этого года. Вопрос был поднят и на состоявшейся в апреле Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, в которой, к слову, приняло участие беспрецедентное для мероприятия рыбной отрасли количество депутатов Госдумы и членов Совфеда. Рекомендации Федеральному Собранию законодательно устранить правовую коллизию были включены в итоговую резолюцию конференции.

22 апреля в качестве законодательной инициативы в Госдуму был внесен подготовленный членами Совфеда Сергеем Митиным, Людмилой Талабаевой, Игорем Зубаревым и Виктором Новожиловым законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка пересечения Государственной границы Российской Федерации".

28 мая законопроект был представлен Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"В прошлом году были внесены существенные изменения в закон о пересечении границы, которые позволили, дали такую возможность пересечения государственной границы рыбопромысловым судам при перегрузке улова в случае наступления неблагоприятных погодных условий, — отметил один из авторов инициативы, сенатор от Новгородской области Сергей Митин. — Но основной базовый закон (то есть закон "О рыболовстве" — ред.) предусматривает разделение уловов и продукции из уловов, причем они сегодня иногда мало отличаются. Например, свежевыловленная рыба – это улов, а если у нее плавники и хвост отрубили – это уже переработанная продукция".

Митин напомнил при этом, что одно из ключевых направлений развития рыбной отрасли – модернизация флота и повышение объемов продукции именно судовой переработки. Предложенный пакет законодательных поправок, отметил сенатор, призван устранить, по сути, обременение и неконкурентные условия при производстве такой продукции.

Приглашенный к участию в заседании комитета президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснил, что из-за законодательной коллизии только в ходе недавно завершенной минтаевой путины (сезон А) рыбаки "накопили" 150 судосуток простоя.

"Каждые судосутки – это 86 тонн вылова минтая и сельди. То есть порядка 13 тысяч тонн — недовылов. Порядка 100 млн рублей – это прямые расходы предприятий, связанные с тем, что они не могут перегружаться в штормовых укрытиях, а переходят для перегруза в разрешенные координаты. Таким образом, только на минтаевой путине только в этом году мы потеряли около 1 млрд рублей. Недополученные налоги составляют около 100 млн рублей", — доложил президент ВАРПЭ членам комитета СФ.

При этом докладчик подчеркнул, что сегодня пограничники "выполняют закон четко, безукоризненно", и проблема ни в коем случае не носит правоприменительный характер, в ее основе – "нестыковки" двух важнейших для отрасли законов.

"И вернуться к ситуации, при которой мы сможем осуществлять перегрузы уловов и продукции в районах штормовых укрытий во время неблагоприятных погодных условий, можно только в случае внесения изменений в закон. Поэтому мы эту поправку поддерживаем и считаем ее обоснованной, правильной и полезной", — резюмировал руководитель крупнейшего объединения предприятий рыбной отрасли страны.

Евгений Кац, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства Минсельхоза, отметил, что ранее, еще в ходе принятия пресловутых поправок в закон "О госгранице", регулятор обращал внимание на возможный негативный эффект после их вступления в силу.

"Мы обращали внимание на эту проблему, когда принимался закон о госгранице, что такие последствия будут. Поэтому концептуально вопрос о том, чтобы работу рыбаков сделать комфортнее и правильнее, мы точно поддерживаем", — заявил Кац, уточнив, что Минсельхоз и Росрыболовство готовы принять участие в подготовке необходимого отрасли пакета поправок в части корректировок закона "О рыболовстве".

Между тем в ходе заседания против принятия законопроекта выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы Алексей Вольский. Представитель погранслужбы, впрочем, ничего не сказал о том, создаст ли принятие законопроекта какие-либо сложности и риски при охране государственной границы России. Вместо этого участник дискуссии — выйдя, по сути, в своем выступлении за рамки полномочий Пограничной службы — озвучил собственное видение путей развития рыбохозяйственного комплекса страны.

Сенатор от Приморья Людмила Талабаева в свою очередь напомнила участникам дискуссии, что все рыбаки вне зависимости от вида промысла – промышленного или прибрежного – осуществляют его на законных основаниях, получив от государства права на добычу национальных водных биоресурсов и их экономически обоснованный оборот. Пакет поправок, который обсуждается на комитете, направлен прежде всего на решение вопросов безопасности в деятельности рыбаков и устранение ничем не оправданных экономических потерь предприятий.

Члены Комитета СФ во главе с его председателем Алексеем Майоровым поддержали концепцию предложенного для рассмотрения законопроекта и отметили необходимость его всестороннего обсуждения со всеми сторонами законотворческого процесса, включая органы исполнительной власти и отраслевое сообщество.

От ИА PrimaMedia также отметим, что согласно письму ВАРПЭ от 21 мая этого года на имя замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова (копия имеется у редакции), проблема ограничений перегрузов продукции в территориальных водах некоторым госорганам кажется незначительной, поскольку, по данным тех же пограничников, в 2016-2018 годах в территориальном море было перегружено 8% от общего объема добытых за тот же период водных биоресурсов. Однако, отмечает ВАРПЭ, такие обобщенные данные совершенно не учитывают особенности осуществления рыболовства разными типами судов. Действительно, крупнотоннажные суда (на которые и приходится значительная часть вылова) из-за своего водоизмещения и размеров редко нуждаются в заходе в террводы для перегрузов продукции. Также не испытывают проблем малотоннажные суда, поскольку их специализация состоит в прибрежном промысле и доставке продукции в свежем и охлажденном виде непосредственно на берег. А вот среднетоннажные суда – прямые заложники ситуации, и в их случае необходимость перегрузов с заходом в территориальные воды возникает, по данным ВАРПЭ, более чем в 50% случаев.