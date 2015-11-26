Тоннель Сталина открылся во Владивостоке – расписание электричек изменилось

Чуркинский электропоезд возобновил движение
Общество 13:23
Во Владивостоке после глобальной реконструкции открывается тоннель имени Сталина. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке после глобальной реконструкции открылся тоннель имени Сталина. В связи с этим расписание пригородных электричек изменилось 1 июня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, вновь начинают работу пригородные кассы на платформах Мыс Чуркин, Мальцевская, Луговая.

Вводятся следующие направления электропоездов:

– Мыс Чуркин – Луговая – Военное шоссе – Владивосток (отправление от станции Мыс Чуркин по рабочим дням – в 7.06);

– Луговая – Военное шоссе – Владивосток (отправление от платформы Луговая по рабочим дням – в 8.26 (с 10 июня);

– Моргородок – Мыс Чуркин (отправление от платформы Моргородок – в 7.23 ежедневно, прибытие на Мыс Чуркин – в 7.43);

– Владивосток – Военное шоссе – Мыс Чуркин (отправление от станции Владивосток в рабочие дни – в 18.40, прибытие на станцию Мыс Чуркин – в 19.10);

– Луговая – Раздольное (отправление – в 8.00 от станции Вторая Речка, следует до станции Угольная без остановок);

– Кипарисово – Мыс Чуркин (отправление – в 18.28 со всеми остановками, прибытие на станцию Мыс Чуркин – в 20.08);

Частично изменяются маршруты следующих электропоездов:

– пригородный электропоезд Уссурийск – Владивосток, отправлением от станции Уссурийск в 6.44 по рабочим дням до станции Владивосток, по выходным и праздничным – до станции Мыс Чуркин;

–пригородный электропоезд Надеждинская – Владивосток отправлением ежедневно в 17.06 до станции Мыс Чуркин;

– вечерний пригородный электропоезд сообщением Кипарисово – Владивосток, курсирующий по выходным и праздничным дням, теперь будет следовать до станции Мыс Чуркин. От станции Угольная до станции Вторая Речка – без остановок (отправление от станции Кипарисово – в 19.35, прибытие на станцию Мыс Чуркин – в 20.59);

– пригородный электропоезд Владивосток – Кипарисово, отправлением в 9.30 по выходным и праздничным дням, теперь будет отправляться от станции Мыс Чуркин в 9.25;

– пригородный электропоезд Владивосток – Раздольное, отправлением в 8.00 по выходным и праздничным дням, теперь будет отправляться ежедневно от станции Мыс Чуркин в 8.05;

– пригородный электропоезд, сообщением Владивосток – Надеждинская, отправлением в 18.40 по рабочим дням, будет следовать от станции Мыс Чуркин по рабочим дням в 18.35.

Все оперативные изменения в расписании доступны круглосуточно в бесплатном мобильном приложении "Пригород".

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