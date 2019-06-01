Владивосток отметил День защиты детей

Международный день защиты детей стал по-настоящему праздничным для всех, кто оказался 1 июня в центре Владивостока. Сразу пять общественных пространств предложили детям разного возраста разнообразные познавательные и спортивные развлечения, сообщает ИА PrimaMedia.

Самым ранним мероприятием Дня защиты детей стал восьмой всероссийский "Зеленый марафон" — массовый забег детей и взрослых, который прошел в 59 городах России.

Праздничная программа "Защити свой интеллект от скуки" состоялась 1 июня на детской площадке около Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). На празднике дети смогли принять участие в увлекательных квестах, конкурсах, играх, попробовали свои силы в рисовании настоящим мхом, создании трехмерных рисунков, управлении роботами.

А самые масштабные праздничные мероприятия проходили с 11 до 18 часов в амфитеатре на набережной Спортивной гавани, где состоялся фестиваль "В гостях у детства!". Гостей и жителей краевой столицы ждали яркое крио-шоу "Ледяное дыхание", концерт юных звезд Приморья, шоу мыльных пузырей и многое другое.

1.06.2019