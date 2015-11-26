В партии цветов был обнаружен карантинный объект - трипс

650 роз из Японии уничтожили в Приморье при ввозе на территорию России. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

На фитосанитарном пункте пропуска "Аэропорт-Владивосток" при ввозе на территорию Российской Федерации партии поднадзорной продукции – срезов роз в количестве 650 штук, прибывших из Японии, выявлен карантинный объект. Специалистами территориального Управления Россельхознадзора принято решение об уничтожении зараженной партии продукции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

При проведении фитосанитарного контроля инспекторами Управления по Приморскому краю и Сахалинской области в части партии роз в количестве 30 штук обнаружен карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, что подтверждается заключением "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории".

Специалистами территориального Управления Россельхознадзора принято решение об уничтожении зараженной партии продукции.

Справка. Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) — один из опаснейших вредителей цветов, овощных и декоративных культур. Этот вредитель опасен как для цветочных и декоративных растений, так и для овощных культур. Он наносит растениям повреждения, помимо этого является активным переносчиком вирусов.