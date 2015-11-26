Аварии случились в популярных местах

Два ДТП с такси произошли в центре Владивостока. Фото: @dps_vl

Два ДТП с участием автомобилей такси произошли в центре Владивостока в воскресенье, 2 июня. Первая авария случилась в районе Семеновской, вторая на Океанском проспекте. Серьезных повреждений у авто не зафиксировано, сообщает ИА PrimaMedia.

На Семеновской, 9б, столкнулись Toyota Prius и Voxy. Как пишет интернет-паблик @dps_vl в социальной сети instagram Prius отвлекся на телефон, что и стало причиной ДТП.

На Океанском проспекте, 17, пассажирский автобус со второй полосы поворачивал на ул. Фонтанную и задел Honda Fit.