Два ДТП с такси произошли в центре Владивостока

Аварии случились в популярных местах
Происшествия 13:28
Два ДТП с такси произошли в центре Владивостока. Фото: @dps_vl

Два ДТП с участием автомобилей такси произошли в центре Владивостока в воскресенье, 2 июня. Первая авария случилась в районе Семеновской, вторая на Океанском проспекте. Серьезных повреждений у авто не зафиксировано, сообщает ИА PrimaMedia.

На Семеновской, 9б, столкнулись Toyota Prius и Voxy. Как пишет интернет-паблик @dps_vl в социальной сети instagram Prius отвлекся на телефон, что и стало причиной ДТП.

На Океанском проспекте, 17, пассажирский автобус со второй полосы поворачивал на ул. Фонтанную и задел Honda Fit.

Два ДТП с такси произошли в центре Владивостока

Два ДТП с такси произошли в центре Владивостока. Фото: @dps_vl

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