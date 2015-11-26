Прогноз погоды на начало рабочей недели в Приморье дали синоптики

Снова вероятны осадки
Общество 18:05
Погода. Фото: ИА PrimaMedia

На следующей неделе в Приморском крае сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник, 3 июня, в континентальной части края без осадков и тепло, днем воздух прогреется до +22…+29 °С. На побережье очаги тумана, возможна морось, здесь прохладней, +14…+20 °С. Но уже во вторник погода ухудшится, к краю подойдут очередные атмосферные фронты, которые вызовут на большей территории дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Температурный фон понизится на 2–4 градуса. В середине недели фронты сместятся на восток, в сторону Сахалина, дожди начнут прекращаться, в затянутом облаками небе появятся прояснения. Температурный фон снова повысится.

Во Владивостоке погода будет разной. Первый рабочий день, вероятнее всего, встретит горожан моросью и туманом. Усилится ветер. Минимальная температура воздуха +11…+13 °С, максимальная не высокая, +15…+17 °С. Вторник в столице Приморья ожидается дождливым и ветреным. Температурный фон станет ещё на 2–3 градуса ниже. В середине недели погода наладится, дожди покинут город, и потеплеет.

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погода

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