Во Владивостоке отключили эфирное аналоговое телевещание

С сегодняшнего дня федеральные телеканалы больше не будут доступны в аналоговом качестве
Общество 10:03
Телевизор. Фото: ИА PrimaMedia

Эфирное аналоговое телевещание отключили в понедельник, 3 июня, во Владивостоке. С сегодняшнего дня федеральные телеканалы больше не будут доступны в аналоговом качестве. Для того чтобы продолжать смотреть каналы бесплатно, необходимо подключиться к пакету цифрового телевидения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Цифровое эфирное телевидение — современная технология телевещания. Она решает две главные проблемы аналогового телевидения: исключает помехи (искажение картинки, нарушение цветности, "рябь" изображения на телеэкране) и высокую стоимость трансляции каждого телеканала. Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного качества.

Состав первого пакета сформирован указами президента РФ. В него входят общероссийские обязательные общедоступные телеканалы. В состав второго пакета входят десять популярных общероссийских телеканалов, которые прошли конкурсный отбор Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Какие именно каналы содержатся в первом и втором пакетах, а также все подробности подключения цифрового эфирного телевидения – в памятке.

Получить ответы на вопросы о телевещании можно по телефону горячей линии во Владивостоке 8 (423) 2-614-001. Эксперты могут оказать не только консультационную помощь, но и принять заявку на вызов волонтеров, которые помогут настроить оборудование.

Во Владивостоке также работает Центр консультационной поддержки, он находится по адресу: ул. Лазо, д. 2. E-mail: ckp_prim@rtrn.ru. Режим работы: пн. – чт. 9.00 — 18.00, пт. 9.00 — 17:00, сб. и вс. – выходной. Телефон: 8 (423) 260-84-41.

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