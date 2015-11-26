Заболоть, дзен-площадки и видовая-навес: каким будет Нагорный парк во Владивостоке

Все желающие познакомятся с обновленным проектом от Concrete Jungle с учетом пожеланий горожан (ФОТО)

Нагорный парк обещает гармонично вписаться в современный облик Владивостока. Фото: https://www.facebook.com/dmitriy.alekseev.dns

Годовая разработка проекта Нагорного парка, включившая в себя сезонные исследования и изучение общественного мнения, подошла к концу. Команда архитектурного бюро Concrete Jungle и идейный вдохновитель проекта — бизнесмен Дмитрий Алексеев — рассказали, каким будет долгожданный парк во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Авторы концепции пространства максимально постарались сохранить природное очарование и особенности той территории, на которой появится Нагорный парк. Проект предполагает наличие мест для созерцания костра, масштабную конструкцию видовой с навесом, круговую лавочку, площадку для мероприятий на месте старой площадки для танцев, прогулочные маршруты различной протяженности и уровня сложности с монолитными криволинейными дорожками, детскую круговую дорожку со специальной разметкой, оригинальную детскую площадку и многое другое.



Авторы проекта постарались сделать Нагорный парк максимально приближенным к природе. Фото: https://www.facebook.com/dmitriy.alekseev.dns

Примечательно, что и проектировщиками, и строителями будет выступать одна команда: проектно-производственная компания Concrete Jungle, чей девиз звучит как "придумать и воплотить". Благодаря этому талантливым приморцам удается и сохранять первоначальную идею в процессе ее реализации, и правильно проектировать со знанием практической стороны дела.

— Мы на самом деле этот проект очень любим и считаем своим долгом выполнить его на высшем уровне, — отметил в разговоре с корр. агентства сооснователь Concrete Jungle Феликс Машков.



Нагорный парк обещает гармонично вписаться в современный облик Владивостока. Фото: https://www.facebook.com/dmitriy.alekseev.dns

Как рассказал Феликс Машков, уже завершена работа над обновленной концепцией Нагорного парка, но предстоит еще много работы над проектно-сметной документацией. В течение целого года команда Concrete Jungle изучала не только мнения жителей города в рамках специального опроса, но и особенности самой территории, ее сезонные изменения.

Так, например, был выявлен заболоченный участок на северном склоне, который решили не осушать или менять, а устроить на его месте дендропарк приморских болотных растений. Эта идея повлекла за собой изменения расположения и дорожек в парке. Болотистый грунт также стал причиной особого внимания проектировщиков к фундаментам ряда конструкций.



Нагорный парк обещает естественным образом вписаться в существующий рельеф местности. Фото: ИА PrimaMedia

Немаловажна для проекта и поддержка его идейного вдохновителя— гендиректора группы компаний DNS Дмитрия Алексеева.

— Предполагается, что проект будет реализовываться под эгидой Корпорации развития Приморского края, а после этого парк будет передан городу. Исполнителем работ будет Concrete Jungle, а я собираю финансы. Если все будет хорошо, то непосредственно к работам сможем приступить уже в сентябре этого года. После того, как оформим парковую часть, перейдем к видовой части. Полагаю, что в ближайшее время нужно будет провести в парке встречу, установить плакат с проектом, чтобы все желающие могли ознакомиться, ответить на вопросы, — отметил Алексеев на своей странице в Facebook.

В сентябре планируется уже начать первый этап строительства — заливку фундаментов под малые архитектурные формы. Зимой уличные работы будут приостановлены, зато закипит активность в помещениях: к следующему теплому сезону начнется проектирование и непосредственное создание различных элементов конструкций. С началом теплого сезона в 2020 году строительство в парке продолжится. Предположительно, уже к концу лета следующего года Владивосток сможет в полной мере оценить продуманность проекта и готового парка, подобного которому в городе еще не создавалось.

Напомним, история о благоустройстве Нагорного парка во Владивостоке началась в сентябре 2017 года, когда при участии всего 11 человек проект планировки территории в районе улиц Шефнера и Шилкинской прошел публичные слушания. Кроме предложений о замене малоэтажной застройке многоэтажной и строительстве на верхушке сопки здания малокомплектной школы прозвучало предложение генерального директора DNS Дмитрия Алексеева создать парк с благоустроенной видовой площадкой. Предприниматель заявил, что надо сделать это место знаковым для Владивостока, с хорошей посещаемостью и узнаваемостью, дорожками, лавочками и беседками. Кроме того, там должна быть детская и культурная зоны и другие объекты благоустройства.

В ноябре 2017 года начался конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка. Определить новый облик парка предложили самим горожанам. До 15 декабря организаторы конкурса принимали заявки от заинтересованных творческих организаций. В феврале авторитетное жюри подвело итоги конкурса и составило рейтинг лучших концепций благоустройства Нагорного парка. Победителями конкурса признали сразу два проекта – от компании Concrete Jungle и от мастерской SKAMEYKA. Каждому из победителей достался приз в размере 200 тысяч рублей.

Справка: Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. В свое время именно от Нагорного парка до Гайдамака планировался еще один фуникулерный маршрут Владивостока. Постановление губернатора № 199 от 21.03.1996 именует это место "Нагорный парк "3-я Рабочая" и относит к землям рекреационного назначения.