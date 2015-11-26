Сошедший с рельсов вагон упал на припаркованный автомобиль в Приморье

Легковушка получила серьезные повреждения, ее задняя часть даже поднялась в воздух

Вагон упал на авто. Фото: Newsbox24.tv

Сошедший с рельсов вагон упал на припаркованный недалеко от железной дороги автомобиль в Дальнегорске. Легковушка получила серьезные повреждения, ее задняя часть даже поднялась в воздух, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Newsbox24.tv.

Инцидент произошел в ночь на 2 июня на улице Пионерской в Дальнегорске. Вагон упал прямо на капот "жигулей", после чего задняя часть машины даже приподнялась в воздухе.

Информации о пострадавших нет. Причина, по которой произошло опрокидывание вагона, неизвестна.