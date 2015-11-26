Пьяный "гонщик" на дорогом авто влетел в КамАЗ на трассе в Приморье. Есть жертвы

Водитель авто в этом году уже привлекался к ответственности
Происшествия 15:48

26-летняя девушка скончалась в ДТП, в котором столкнулись Тойота Краун Маджеста и КамАЗ. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у водителя Тойоты установлено состояние алкогольного опьянения, сообщает ИА PrimaMedia.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Горнореченский.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков.

"Установлено, что 34-летний водитель автомашины Тойота Краун Маджеста, двигался со стороны поселка Горнореченский в направлении Кавалерово. В районе улицы Садовая мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ", — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 26-летняя пассажирка Тойоты скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Установлено, что 34-летний водитель автомашины Тойота Краун Маджеста в текущем году привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у водителя Тойоты установлено состояние алкогольного опьянения.

64-летний водитель грузовика КамАЗ в момент ДТП был трезв. В 2019 году мужчина не привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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