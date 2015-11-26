Ни выкопать, ни сдвинуть: новые ограждения могут защитить Токаревский маяк от авто

Администрации Владивостока пришлось пойти на решительные меры в борьбе с нахальными автовладельцами

Въезд на Токаревскую кошку вновь ограничен администрацией города. Фото: предоставлено очевидцами

Жители Владивостока, которые отправились на выходных на Токаревскую косу, убедились, что проехать там снова невозможно. Мэрия нанесла ответный удар по автолюбителям, привыкшим сносить препятствия и убравшим бетонные блоки. Теперь перед Токаревским маяком поставили металло-бетонные столбы, сообщает ИА PrimaMedia.

На усиление ограждений перед косой к Токаревскому маяку городские власти пошли после серии инцидентов, когда блоки из бетона как способ ограничить въезд транспорта на косу оказались бесполезны. Не помогли приструнить нахальных автолюбителей и знаки "Въезд запрещен", "Пешеходная зона".

Позже этим летом защиту Токаревского маяка усилят системой видеонаблюдения: камеры с нескольких точек позволят не только зафиксировать факт нарушения, но и определить госномер автомобиля, который нарушает правила.

Напомним, с момента запрета на въезд к маяку в мае 2019 года муниципальные власти зафиксировали пять актов вандализма. Несколько лет назад администрация Владивостока также пыталась перекрыть проезд к маяку, но настойчивые владивостокцы регулярно сдвигали с места бетонные блоки и открывали себе путь к любимому месту отдыха.