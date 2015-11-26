Мэрия Владивостока ужесточит въезд для наглых водителей на Токаревскую косу

Жители одного из самых автомобилизированных городов России не могут смириться с пешеходным режимом в популярном месте отдыха
Общество 18:12
Долгие годы представить вид популярного места отдыха без десятков автомобилей было просто невозможно. Фото: ИА PrimaMedia

Много лет отдых на Токаревском маяке во Владивостоке был неразрывно связан с десятками автомобилей, припаркованных на косе по пути к нему. Попытка городских властей в корне изменить ситуацию трещит по швам: уже в пятый раз водители убирают ограждения и едут по пешеходной зоне, сообщает ИА PrimaMedia.

В солнечный и жаркий день 26 мая неизвестные автомобилисты отодвинули один из бетонных блоков, ограничивающих проезд транспорта к маяку Токаревская кошка, и снова ринулись к площадке под ЛЭП, с которой открывается отличный вид на мост, маяк, острова Елена и Русский. Въезд на эту территорию был запрещен администрацией Владивостока еще в апреле, однако автомобилисты до сих пор не могут смириться с новыми правилами.

О том, какие меры предпримут теперь власти, корр. агентства рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

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— У въезда на косу к Токаревскому маяку ранее установлены знаки "Въезд запрещен" и "Пешеходная зона". Однако с тем, что произошло в выходные дни, мы сталкиваемся постоянно. Недобросовестные граждане сдвигают бетонные блоки, преграждающие транспорту путь. Городские службы устанавливают их обратно. Уже принято решение об установке других более основательных конструкций, переместить которые самостоятельно будет гораздо труднее. Вероятно, это будут металло-бетонные столбы. Летом там же планируется установить систему видеонаблюдения: камеры с нескольких точек позволят не только зафиксировать факт нарушения, но и определить госномер автомобиля, который нарушает правила, — отмечают в мэрии.

С момента запрета на въезд к маяку власти зафиксировали уже пять актов вандализма.

Несколько лет назад администрация Владивостока уже пыталась перекрыть проезд к маяку, но настойчивые владивостокцы регулярно сдвигали с места бетонные блоки и открывали себе путь к любимому месту отдыха.

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