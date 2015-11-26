Конвейерная линия произведена в Республике Корея по индивидуальному заказу терминала

"Терминал Астафьева" провел пробную отгрузку угля с применением закрытых технологий. Фото: пресс-служба "Терминала Астафьева"

"Терминал Астафьева" начал погрузку угля на суда с применением судопогрузочной конвейерной машины Telestak. Эта установка стала первым звеном комплекса закрытой перевалки угля, переход на который будет осуществлен до 2020 года в соответствии с поручением президента РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Терминала Астафьева".

В рамках выполнения поручения "Терминал Астафьева" завершил проектирование конвейерной линии закрытого типа производительностью 1,5 тысячи тонн в час. Конвейерная линия произведена в Республике Корея по индивидуальному заказу "Терминала Астафьева" и уже доставлена на территорию предприятия. Монтаж конвейерной линии будет завершен в текущем году.



"Терминал Астафьева" провел пробную отгрузку угля с применением закрытых технологий. Фото: пресс-служба "Терминала Астафьева"

После ввода в эксплуатацию, уголь со склада будет подаваться по закрытой ленте транспортера на причал, где с помощью судопогрузочной машины будет поступать в трюм судна. Таким образом, будет полностью исключен контакт угля с окружающей средой и осуществлен переход от грейферной перегрузки к применению современных безопасных технологий.

Также в рамках перехода на закрытый тип перевалки угля ведется проектирование крытого навеса над железнодорожным фронтом выгрузки. В апреле делегация "Терминала Астафьева" вернулась из Австрии, где был подписан контракт на строительство навеса.



"Терминал Астафьева" провел пробную отгрузку угля с применением закрытых технологий. Фото: пресс-служба "Терминала Астафьева"

Кроме того, в круглосуточном режиме экологическую безопасность предприятия контролирует автоматизированный Центр управления. Он координирует работу 19 пылеподавляющих установок, из которых четыре имеют самый большой на Дальнем Востоке радиус покрытия до 150 метров. По периметру предприятия возведены пылеветрозащитные экраны высотой 25 метров, на которых размещена двухслойная сетка производства Республики Корея и аэродинамические защитные панели.