Во Владивостоке пройдет битва за титул Чемпиона Дальнего Востока по версии МЛБЛ

Матчи состоятся на главной баскетбольной арене города – СК "Олимпиец"
Спорт 16:10
МЛБЛ. Финал Дальнего Востока 18/19. Фото: Траектория

Лучшие команды Дальнего Востока в течение трёх дней будут бороться за звание чемпиона и путёвку на Российский Суперфинал МЛБЛ ( Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги ) (12+), сообщает PrimAfisha.

Лучшая команда Приморья ВГУЭС, финалисты Хабаровского края "Андреевский Флаг" и "Ерофей", а также чемпионы Камчатки "Пионерский" вступят в битву за титул чемпиона Дальнего Востока.

Матчи (12+) состоятся на главной баскетбольной арене города – СК "Олимпиец".

Начало матчей: 7 июня в 17:30, 8 и 9 июня в 15:00.

Главный судья турнира – Владимир Полянин, помощники: Алексей Капустин и Юрий Поташов.

7 июня:

17:30 Андреевский флаг (г. Хабаровск) — Ерофей (г. Хабаровск)
19:30 ВГУЭС (г. Владивосток) — Пионерский (г. Петропавловск-Камчатский)

8 июня:

15:00 Андреевский флаг (г. Хабаровск) — Пионерский (г. Петропавловск-Камчатский)
17:00 ВГУЭС (г. Владивосток) — Ерофей (г. Хабаровск)

9 июня:

15:00 Ерофей (г. Хабаровск) — Пионерский (г. Петропавловск-Камчатский)
17:00 ВГУЭС (г. Владивосток) — Андреевский флаг (г. Хабаровск)
18:30 Награждение команд

Подробнее на @traectoria_basket

Ограничение по возрасту: 12+

Вход свободный.

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