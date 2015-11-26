Во Владивостоке пройдет битва за титул Чемпиона Дальнего Востока по версии МЛБЛ

Лучшие команды Дальнего Востока в течение трёх дней будут бороться за звание чемпиона и путёвку на Российский Суперфинал МЛБЛ ( Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги ) (12+), сообщает PrimAfisha.
Лучшая команда Приморья ВГУЭС, финалисты Хабаровского края "Андреевский Флаг" и "Ерофей", а также чемпионы Камчатки "Пионерский" вступят в битву за титул чемпиона Дальнего Востока.
Матчи (12+) состоятся на главной баскетбольной арене города – СК "Олимпиец".
Начало матчей: 7 июня в 17:30, 8 и 9 июня в 15:00.
Главный судья турнира – Владимир Полянин, помощники: Алексей Капустин и Юрий Поташов.
7 июня:
17:30 Андреевский флаг (г. Хабаровск) — Ерофей (г. Хабаровск)
19:30 ВГУЭС (г. Владивосток) — Пионерский (г. Петропавловск-Камчатский)
8 июня:
15:00 Андреевский флаг (г. Хабаровск) — Пионерский (г. Петропавловск-Камчатский)
17:00 ВГУЭС (г. Владивосток) — Ерофей (г. Хабаровск)
9 июня:
15:00 Ерофей (г. Хабаровск) — Пионерский (г. Петропавловск-Камчатский)
17:00 ВГУЭС (г. Владивосток) — Андреевский флаг (г. Хабаровск)
18:30 Награждение команд
Подробнее на @traectoria_basket
Ограничение по возрасту: 12+
Вход свободный.