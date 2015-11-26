Бизнес: остановить волну зачисток НТО во Владивостоке могут только мэр или прокурор

Предпринимателям, которые долгие годы работали на законных основаниях, не оставили шанса

Владивосток переживает очередную волну борьбы с нестационарными торговыми объектами (НТО). Фото: ИА PrimaMedia

Владивосток переживает очередную волну борьбы с нестационарными торговыми объектами (НТО). Многие из этих объектов годами работали на законных основаниях, но сегодня малому бизнесу не оставили шанса.

Сотни киосков, павильонов, пит-стопов и ларьков оказались под угрозой сноса и закрытия из-за противоречий законодательства. Порядок их размещения прописан в приказе № 114 департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов" и выработанных мэрией на его основании "Соглашений о включении хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа", которые администрация города заключает с ИП и юрлицами выдавая им места под размещение НТО.

Принятые в апреле 2018 года изменения в вышеуказанный Приказ, и, как следствие, изменения в заключаемых Соглашениях, являются предметом для дискуссий между предпринимательским сообществом и муниципалитетом.

При этом, в некоторых регионах подобные подзаконные акты были пересмотрены в судебном порядке. В частности, свое слово сказал даже Верховный Суд Российской Федерации, который еще в 2016 году признал подобные соглашения нарушающими права предпринимателей и этот прецедент использовался в последующей правоприменительной практике. Дискуссии по данному вопросу продолжаются и во Владивостоке с участием региональных властей. Но пока окончательное решение не принято, муниципалитет, как считает деловое сообщество, "рубит с плеча".

После недавней зачистки набережной Спортивной гавани от НТО предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену Марине Шемилиной. Они надеются, что чиновники согласятся сесть за стол переговоров и от репрессивных мер перейдут к конструктивному диалогу, не дожидаясь мер прокурорского реагирования. В ряде муниципалитетов прокуратура уже вставала на сторону бизнеса в подобных вопросах. Во Владивостоке надзорный орган до сих пор сохраняет нейтралитет.

Волна пошла

Сегодня на территории Владивостокского городского округа насчитывается 1139 объектов нестационарной торговли, включенных в муниципальную схему размещения НТО, примерно в четыре раза меньше, чем перед саммитом АТЭС-2012. Рентабельность их за последние годы значительно снизилась. На доходах предпринимателей сказывается падение покупательной способности, конкуренция с крупными торговыми сетями, рост налоговой нагрузки и дополнительные расходы, вроде установки онлайн-касс, достигшей 70 тысяч рублей на одну точку. К тому же на основании муниципального правового акта № 45 в прошлом году было запрещено ставить холодильники возле киосков.

Сколько в городе незаконных НТО, которые никогда не заключали договоров с муниципалитетом, не платят налогов и торгуют продовольственными товарами в антисанитарных условиях, сказать не может никто. При этом возмущение малого бизнеса вызывает тот факт, что под зачистку попадают именно предприниматели, ведущие свою деятельность законно.

Сносят же НТО на основании приказа № 114 и разработанных на его основе Соглашений, которыми на плечи предпринимателей возлагается значительный перечень обязанностей — а их невыполнение является основанием для сноса торговой точки. Одним из таких оснований для исключения хозяйствующего субъекта из схемы НТО стал пункт о запрете передачи третьему лицу права на осуществление торговой деятельности в конкретном месте размещения нестационарного торгового объекта на любом законном основании (партнерство, субаренда и т.д.).

При этом, по словам бизнес-сообщества, не смотря на наличие в приказе № 114 пункта о невозможности исключить НТО из схемы без предоставления другого места размещения, равноценного по критериям, передача прав на торговый объект третьим лицам, а также привлечение предпринимателя к административной ответственности по иным основаниям (коих Соглашениями возложено на плечи предпринимателей более, чем достаточно), стало основанием для исключения НТО без предоставления альтернативного места.

"В этом году демонтированы 45 незаконных торговых объектов – киоски, павильоны и так далее. Часть из них предприниматели вывозят самостоятельно, после предупреждения о том, что данный участок они занимают незаконно", — сообщили в мэрии Владивостока.

Слишком много ларьков развелось

Борьба с НТО во Владивостоке, включая незаконные, происходит волнообразно примерно с 2006 года, когда было принято "Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока". В период подготовки к саммиту АТЭС-2012 в этот документ поправки вносились не менее пяти раз и в споры мэрии с малым бизнесом вмешивалась даже прокуратура вплоть до Генеральной.

В дальнейшем, уже в 2014 году, после саммита АТЭС, предприниматели в краевом центре уповали на письмо Минпромторга РФ, которым местным властям рекомендовалось не сносить киоски и палатки при утверждении новых территориальных схем размещения нестационарных объектов, а в обязательном порядке предоставлять предпринимателям взамен другие места. И особое внимание уделять увеличению точек продаж социально значимых товаров — хлеба, мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов, печатной продукции, цветов и изделий народных промыслов.

Но и эти надежды малого бизнеса оказались тщетными: кампания по сносу ларьков продолжается. В 2018-м глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко отмечал, что за время действия упрощенного порядка размещения ларьков, существовавшего при мэре Игоре Пушкареве, в краевом центре "развелось" таковых слишком много:

"В городскую схему включены 1300 точек, по факту их больше 4000. Они бесконтрольно разрастались, стали источником коррупции, антисанитарии, изуродовали лицо города. Не привели они и к поддержке необходимого городу предпринимательства: никаких налогов в бюджет город так и не увидел", — говорил бывший градоначальник.

За отмену приказа

В мае нынешнего года "зачищена" от киосков и лотков набережная в Спортивной гавани. Затем стартовала кампания по приведению фасадов нестационарных торговых объектов "к общему знаменателю", причем, в ограниченный срок в 40 дней и за счет самих владельцев торговых точек.

Наконец, последняя волна зачисток связана с приказом № 114, в частности с его прошлогодними изменениями. Этот подзаконный акт противоречив с точки зрения бизнеса, поскольку у чиновников появляется рычаг для ничем не ограниченного давления на бизнес. Вплоть до того, что киоск можно снести на том лишь основании, что он на сантиметры не попадает в координаты, установленные для его размещения. Но пока идут дискуссии о целесообразности этого приказа, многие муниципалитеты не "рубят с плеча", ломая схему, сохранявшуюся десятилетиями. У мэрии Владивостока – другая позиция.

"К сожалению, о переговорах речи не идет, хотя этот вопрос поднимался много раз на самых разных уровнях и будет еще подниматься. Мы обсуждаем его с администрацией края, и есть надежда, что осенью приказ будет пересмотрен в части изменений. Прокуратура пока не вмешивается, но именно она может расставить все точки в сложившейся ситуации и защитить интересы малого бизнеса", — говорит член федерального президиума, координатор по Приморскому краю АМТ "Ассоциация малоформатной торговли" Сергей Коваленко.

Прокуратура поможет

По словам собеседника агентства, три муниципалитета в крае выступают за отмену соответствующих пунктов приказа №114. Использовать или нет эту зацепку, чтобы сносить киоски и убирать столики продавцов сувенирной продукции с улиц города, остается на усмотрение местных властей.

"Представьте, вы, как предприниматель, работаете пять лет, вы построили красивый киоск, павильон, вложили в него немалые деньги, в конце концов, модернизировали его под дорогостоящие стандарты, которые предложила мэрия, и которые слишком затратны для малого бизнеса. Вы взяли кредит и честно работаете со всеми налоговыми отчислениями, тогда как неподалеку от вас кто-то продает сомнительную шаурму. И тут именно вашу точку сносят, — рассказывает Сергей Коваленко. – В Дальнегорске нам удалось спасти одного предпринимателя, который оказался в подобной ситуации, и у которого хотели отобрать помещение, находившееся в субаренде. Буквально "вытащили его за уши", но и то лишь потому, что дело дошло до губернатора. Было проведено выездное совещание, куда приехали очень много людей, все ветви местной власти. В итоге человек продолжает работать по старому договору".

Подобные проблемы в отношениях муниципалитетов и предпринимателей на НТО возникали во многих регионах Российской Федерации и в 2016 году они дошли до разбирательства в Верховном Суде России, куда обратились с жалобой предприниматели из Воронежской области. Судебная коллегия по административным делам ВС РФ вынесла определение № 14 АПН 16-8 от 20.06.2016 года, которым запрет передавать права на использование НТО третьим лицам был признан незаконным. И данный прецедент спустя год был использован в суде Омской области, где решение также оказалось в пользу предпринимателей, добивавшихся от местной администрации регистрации передачи прав на использование нестационарных торговых объектов другому юрлицу. Суд пришел к выводу, ссылаясь на упомянутое выше определение ВС РФ, что муниципальный правовой акт не должен содержать норм гражданского права и устанавливать условия ограничения прав и свобод других субъектов гражданского права.

Чтобы торговля процветала

Сергей Коваленко приводит в пример другие города, где развивается нестационарная торговля. Во многих странах с развитой экономикой, отмечает он, НТО составляют значительную часть налогооблагаемой базы. Оживленные центральные улицы, где с утра до вечера кипит торговля стрит-фудом, сувенирной продукцией и другими товарами – неотъемлемая часть городского колорита во многих странах. Во Владивостоке же с тех пор, как печально известный маршрут "три семерки" перед саммитом АТЭС освободили от НТО, чтобы те не оскорбляли своим видом гостей, улицы продолжают пустовать. Причем сохраняется абсурдная ситуация – в маршрут входят Сахалинская и Выселковая, удаленные от центральных магистралей. Эту схему не отменили и не изменили поныне.

На пресс-конференции 18 июля, мэр Олег Гуменюк категорично высказался об уличной торговле во Владивостоке. В качестве примера он привел набережную Спортгавани, откуда предприниматели не спешат вывозить имущество, несмотря на предупреждения.

"Месяц назад мы дали предупреждение, чтобы вывез, человек сидит. Потом даём месяц, что вывезем — он опять сидит. Вот как на Спортивной набережной мы первый ларек убирали. Мы всех предупредили, пришли, а они капусту, шашлыки жарят. Им всё выносят, а они еще дожаривают", — рассказал Гуменюк.

Однако у малого бизнеса другая позиция по данному вопросу. Предприниматели хотят остановить волну зачисток и сесть за стол переговоров. По словам Сергея Коваленко, они согласны конструктивно сотрудничать, чтобы нестационарная торговля во Владивостоке была законной, цивилизованной, туристически привлекательной, принося пользу городу.