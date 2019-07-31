Мужчина утонул на популярном пляже в Приморье - соцсети

Также в Сети сообщают, что на другом популярном месте отдыха едва не утонуло восемь человек
#Жертвы воды
Происшествия 1 августа, 10:55
Соцсети: В Волчанце утонул мужчина. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
В Приморье с начала года утонули 12 человек

На одном из популярных пляжей в поселке Волчанец в Приморском крае утонул мужчина, сообщается в интернет-паблике @svodka25 в социальной сети Instagram, 31 июля. Также в среду, как пишут в Сети, в Ливадии сильные волны уносили отдыхающих, в своих соцсетях администраторы базы отдыха Рифовая рассказали, что за день вытащили из воды восемь человек, сообщает ИА PrimaMedia.

"В Волчанце на море умер мужчина. Минут 10 откачивали очевидцы и только после того как его накрыли, минут через 20 только приехала скорая", — сообщается в инстаграм-паблике @svodka25.

В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю корр. агенства сказали, что не владеют данной информацией.

— Нам такие сообщение не поступали, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, — прокомментировали в ведомстве.

Также в пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что информация об утонувшем мужчине не поступала.

В этот же день в среду, 31 июля, как сообщили сразу несколько популярных интернет-пабликов в социальной сети Instagram, на другом популярном пляже в Приморье — Ливадии спасатели спасли восемь человек. В соцсетях администраторы базы отдыха Рифовая призвали соблюдать правила безопасности, так как спасателей на всех людей может не хватить.

"Люди берегите себя и своих близких, да у нас есть спасатели, спасательные круги, но на все нужно время, а утопающему его (времени) может не хватить. И мы не можем запретить взрослым, здравым людям купаться в волны или шторм – это дело каждого", — написали в инстаграм-паблике @rifovaya.livadiya.

Напомним, что в субботу, 27 июля, в бухте Лазурная (Шамора — прим. ред.) погибло три человека, еще один утонул в Хасанском районе края. Также в этот же день поступил еще один сигнал из бухты Триозерье, но тело человека так и не нашли.

Всего с начала года во время отдыха около воды погибли 12 человек, из них пять несовершеннолетних. Трое детей погибли в летний сезон 2019 года.

В МЧС настоятельно рекомендуют всем отдыхающим не подвергать свою и чужие жизни опасности, и придерживаться простых, но самых необходимых правил поведения во время отдыха на море, озере и других водных объектах.

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