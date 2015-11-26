Хабаровчанка утонула на Шаморе

Отдыхающие грешат на обратные течения
#Жертвы воды
Происшествия 22:22
Шамора. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Мужчина утонул на популярном пляже в Приморье - соцсети

Жительница Хабаровска утонула в бухте Лазурная (Шамора) в среду днем, 7 августа. На место оперативно прибыли медики, но спасти женщину не смогли, сообщает PrimaMedia.

Новость об очередном смертельном случае на популярном в Приморье пляже появилась в местных пабликах в соцсетях. Информация о трагедии подтвердилась.

"Трагедия произошла на пляже, где не было спасателей. Женщина 1962 года рождения. Отдыхающие вызвали скорую, медики пытались реанимировать, но к тому времени уже наступила клиническая смерть, спасти не удалось", — рассказали в Крайздраве "Комсомольской правде во Владивостоке".

Погода, при этом, была хорошей, сильных волн не наблюдалось. Подробности пока неизвестны. Но, как отмечает издание, в последние дни многие отдыхающие жалуются на так называемые обратные течения в популярной бухте. Такое течение может подхватить человека у берега, не обязательно даже заплывать на большую глубину. Человека начинает относить в море, он пытается плыть к берегу, тратит на это слишком много сил безрезультатно, паникует и в какой-то момент идет ко дну — так описывают это явление специалисты. На самом деле, если попадаешь в такое течение, нужно плыть не к берегу, а вдоль него. Тогда в какой-то момент ты оказываешься на спокойной воде, где гораздо легче выбраться на сушу.

Буквально в конце июля на Шаморе погибло несколько человек. Правда, эти случаи связывали с купанием в состоянии алкогольного опьянения. 27 июля, когда в бухте Лазурная погибло три человека.

Предварительно установлено, что на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения в результате чего утонул. На другом пляже той же бухты 38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришел его знакомый, однако спасти товарища не смог и оба утонули. Следователи организовали проверки по фактам смерти этих граждан.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий ранее сообщал, что с начала года в Приморском крае утонуло уже 12 человек, в том числе пятеро детей. На сегодня, таким образом, число погибших увеличилось до 13.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В Приморье с начала года утонули 12 человек

Следователи начали проверки из-за трех утонувших на Шаморе

Написать автору
море спасатели

Мужчина утонул на популярном пляже в Приморье - соцсети

1 августа, 10:55

В Приморье с начала года утонули 12 человек

31 июля, 11:47
Амурский ГПЗ: как строят один из крупнейших в мире заводов по переработке газа
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia