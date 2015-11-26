Хабаровчанка утонула на Шаморе

Отдыхающие грешат на обратные течения

Шамора. Фото: ИА PrimaMedia

Жительница Хабаровска утонула в бухте Лазурная (Шамора) в среду днем, 7 августа. На место оперативно прибыли медики, но спасти женщину не смогли, сообщает PrimaMedia.

Новость об очередном смертельном случае на популярном в Приморье пляже появилась в местных пабликах в соцсетях. Информация о трагедии подтвердилась.

"Трагедия произошла на пляже, где не было спасателей. Женщина 1962 года рождения. Отдыхающие вызвали скорую, медики пытались реанимировать, но к тому времени уже наступила клиническая смерть, спасти не удалось", — рассказали в Крайздраве "Комсомольской правде во Владивостоке".

Погода, при этом, была хорошей, сильных волн не наблюдалось. Подробности пока неизвестны. Но, как отмечает издание, в последние дни многие отдыхающие жалуются на так называемые обратные течения в популярной бухте. Такое течение может подхватить человека у берега, не обязательно даже заплывать на большую глубину. Человека начинает относить в море, он пытается плыть к берегу, тратит на это слишком много сил безрезультатно, паникует и в какой-то момент идет ко дну — так описывают это явление специалисты. На самом деле, если попадаешь в такое течение, нужно плыть не к берегу, а вдоль него. Тогда в какой-то момент ты оказываешься на спокойной воде, где гораздо легче выбраться на сушу.

Буквально в конце июля на Шаморе погибло несколько человек. Правда, эти случаи связывали с купанием в состоянии алкогольного опьянения. 27 июля, когда в бухте Лазурная погибло три человека.

Предварительно установлено, что на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения в результате чего утонул. На другом пляже той же бухты 38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришел его знакомый, однако спасти товарища не смог и оба утонули. Следователи организовали проверки по фактам смерти этих граждан.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий ранее сообщал, что с начала года в Приморском крае утонуло уже 12 человек, в том числе пятеро детей. На сегодня, таким образом, число погибших увеличилось до 13.