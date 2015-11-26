Что изменится в жизни приморцев в августе

От лимита для охотников – до индексации пенсий

Вводится ответственность за нарушение права работников на выбор кредитной организации. Фото: ИА PrimaMedia

В августе начинает действовать ряд законов и постановлений на федеральном и региональном уровне. Так, пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы, в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги добавится строка, а приморским охотникам придется считаться с новыми ограничениями. Подробности – в обзоре ИА PrimaMedia.

Лимит для охотников в Приморье

С 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года будут действовать постановления, устанавливающие лимит на объемы добычи охотничьих ресурсов в Приморье, а также квоты для охотничьих хозяйств.

В обоих документах, подписанных первым вице-губернатором Верой Щербина, идет речь об охоте на диких животных. Так, лимит на пятнистого оленя установлен в объеме 852 особей, на бурого медведя – 223 особей, а на белогрудого – 237 особей.

Количество убитых барсуков должно ограничиться 2 230 особями, изюбрей – 1 825, косуль – 3 653, кабарги – 1 545, а соболя – 11 175 особями. Также в список попали: лось – 49, рысь – 64, выдра – 63.

Что касается квот на добычу, то они выделяются десяткам различных охотничьих хозяйств по всему краю.

Прибавка к пенсии

Пенсионерам, которые работали в 2018 году, повысят пенсию. Прибавка будет зависеть от уровня заработной и размера страховых взносов, уплаченных работодателем в течение года, но не должна превышать стоимости трех пенсионных баллов.

Размер прибавки в рублях составит до 245 рублей, в зависимости от года выхода на пенсию и стоимости пенсионного балла на момент выхода.

Прибавка к пенсии связана с тем, что в 2016 году работающим пенсионерам перестали индексировать пенсии.

Ипотечные каникулы

С 1 августа для внесения изменений в запись в Едином государственном реестре недвижимости при оформлении ипотечных каникул не нужно будет платить госпошлину. Заемщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи на срок до полугода, и это не будет считаться просрочкой. Общая сумма по процентам при этом увеличится. Полученная материальная выгода освобождается от НДФЛ.

Регистрация автомобиля

С 4 августа для регистрации автомобиля не нужно будет приезжать в ГИБДД: оформить документы можно через производителя или официального дилера. Кроме того, изменится порядок изготовления номерных знаков: этим займутся частные компании под контролем МВД. Назначать сочетания цифр и букв по-прежнему будут в ГИБДД.

Новая строка в квитанциях за ЖКУ

С 4 августа в платежных документах за оказание жилищно-коммунальных услуг появится новая строка о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Страховые риски (техногенные или природные бедствия и т.д.) будут устанавливать на уровне регионов. Оплата взноса будет добровольной.

Зарплаты

С 6 августа работодатели, отказавшие сотруднику в выборе банка, на карту которого он получает зарплату, будут привлекаться к ответственности. Само "зарплатное рабство" было отменено в 2014 году, ответственность за нарушение права работников на выбор кредитной организации вводится впервые. Для физлиц штраф составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Штрафы за препятствование медикам

С 6 августа за создание препятствий для работы медиков будет грозить ответственность. Административным правонарушением будет в том числе считаться отказ пропустить машину скорой помощи, за это нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до года.

Если в результате помех работе врачей будет нанесен вред здоровью пациента, ответственность станет уголовной, статья предусматривает до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента тюремный срок может составить до четырех лет.

Ввоз фруктов и цветов

С 19 августа в Россию разрешается ввозить без фитосанитарных документов до 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. Требование будет действовать и для всех почтовых отправлений.

Хранение алкоголя на складах

С 22 августа повысятся требования к хранению алкоголя для производителей и оптовой торговли. Склад со спиртным должен быть изолирован стенами от других помещений (подсобных и служебных), а также иметь сквозные проходы. В обязательном порядке он должен быть оборудован термометрами и измерители уровня влажности воздуха.