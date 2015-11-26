Обыски проходят в МУПВ "Некрополь" и по месту жительства Игоря Бабынина

Бывший "похоронный король" Владивостока задержан за взятку в 60 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники регионального управления ФСБ и СК задержали экс-руководителя МУПВ "Некрополь" Игоря Бабынина по подозрению в получении взятки в размере порядка 60 млн рублей, сообщил ИА PrimaMedia информированный источник в силовых структурах. Временная остановка деятельности похоронной конторы, о которой в редакцию сообщили очевидцы, связана с проведением следственных действий и обысков в здании предприятия.

В настоящее время рядом со зданием можно заметить людей в форме, простых посетителей в помещение не пускают.

Задержание стало результатом работы прокуратуры по итогам проверки деятельности МУПа.

Напомним, МУП "Некрополь" и его прежний руководитель Игорь Бабынин регулярно становились участниками всевозможных мрачных скандалов, связанных с предоставлением гражданам услуг по захоронению их умерших близких.



Последней "каплей" стала проверка деятельности предприятия контрольно-счетной палатой и прокуратурой в 2017 году. Обнаруженная фальсификация документов, двойные проплаты за одни и те же похороны, получение прибыли через аффилированные организации стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество". Это заставило "похоронного короля" Бабынина, более 20 лет руководившего кладбищенским бизнесом во Владивостоке, покинуть свой пост. Хотя, по его словам, это произошло в связи с ухудшением здоровья и необходимостью получить лечение за границей. Позже Бабынин вернулся во Владивосток, но работа органов в отношении него не прекратилась, что и привело к сегодняшнему задержанию.