Более 27 тысяч тонн гребешка, морской капусты и трепанга вырастили в Приморье в 2019 году

На сегодняшний день площадь так называемых "морских огородов" в регионе составляет более 65 тысяч гектаров

Гребешок. Фото: ИА PrimaMedia

Более 27 тысяч тонн гребешка, морской капусты и трепанга вырастили на "морских огородах" Приморья с начала 2019 года. На сегодняшний день их площадь составляет более 65 тысяч гектаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, в настоящее время 91 хозяйству аквакультуры предоставлено 277 рыбоводных участков. Отметим, что поддержка хозяйств аквакультуры осуществляется в рамках краевой государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае".

"С начала года на них выращено 27,6 тысячи тонн продукции аквакультуры – это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем приходится на гребешок и морскую капусту – 10 тысяч тонн и 9,7 тысячи тонн соответственно", – сообщили в ведомстве.

Специалисты добавляют, что за полгода собран также хороший урожай трепанга, устриц, мидий и морских ежей.

Стоит отметить, что рыба и морепродукты составляют половину экспорта товаров приморского производства. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта "Международная кооперация и экспорт".



