Более 27 тысяч тонн гребешка, морской капусты и трепанга вырастили в Приморье в 2019 году

На сегодняшний день площадь так называемых "морских огородов" в регионе составляет более 65 тысяч гектаров
Общество 1 августа, 16:28
Гребешок. Фото: ИА PrimaMedia

Более 27 тысяч тонн гребешка, морской капусты и трепанга вырастили на "морских огородах" Приморья с начала 2019 года. На сегодняшний день их площадь составляет более 65 тысяч гектаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, в настоящее время 91 хозяйству аквакультуры предоставлено 277 рыбоводных участков. Отметим, что поддержка хозяйств аквакультуры осуществляется в рамках краевой государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае".

"С начала года на них выращено 27,6 тысячи тонн продукции аквакультуры – это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем приходится на гребешок и морскую капусту – 10 тысяч тонн и 9,7 тысячи тонн соответственно", – сообщили в ведомстве.

Специалисты добавляют, что за полгода собран также хороший урожай трепанга, устриц, мидий и морских ежей.

Стоит отметить, что рыба и морепродукты составляют половину экспорта товаров приморского производства. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Написать автору
морепродукты (за исключением рыбы)

Жителя Владивостока осудили за вылов 50 кг гребешка из бухты Золотой Рог

9 июля, 10:41

"Мидия" до 15 июля "На Гребне!"

4 июля, 11:28
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia