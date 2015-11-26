В пустующих бывших корпусах ДВФУ во Владивостоке закипела работа

Детальное обследование для дальнейшнего ремонта началось в историческом здании ТГЭУ на Океанском проспекте

Жители Владивостока отметили активность на крыше пустующего бывшего здания ТГЭУ на Океанском проспекте. Фото: https://www.facebook.com/r.vakulik

Активность рабочих на крыше бывшего здания ТГЭУ на Океанском проспекте, пустующего с 2012 года, привлекла внимание небезразличных горожан. Здесь начался демонтаж крыши как часть детального обследования здания перед началом капремонта. Заказчиком выступает Приморский краевой суд. У подрядчика — 50 дней на всё про всё, сообщает ИА PrimaMedia.

Работы в историческом здании на Океанском проспекте, 19 Д занимается компания ООО "Фама Про": она стала подрядчиком в результате аукциона, объявленного Приморским краевым судом еще в июне этого года. Тогда из восьми желающих "Фама Про" предложила минимальную сумму за выполнение всех работ: 990 тысяч рублей. Согласно заявленным условиям, у подрядчика всего 50 дней на выполнение всех работ, на которые он также должен предоставить трехлетнюю гарантию.

Как гласит техническая документация, "Фама Про" предстоит изучение фундамента, кирпичной кладки, металлических и железобетонных конструкций. Подрядчик также должен уделить особое внимание коммуникациям, фасаду, лестницам, вентиляции и кровле, внимательно оценить все дефекты и способы их устранения.

Стоит отметить, что опустевшие с момента переезда на Русский здания ДВФУ продолжают занимать различные ведомства. Так, Арбитражный суд Приморского края переезжает в бывшее здание ДВГУ в районе остановки "Покровский парк" на Октябрьской, 27.



Бышие корпуса ДВФУ постепенно заполняются региональными ведомствами. Фото: ИА PrimaMedia

В ноябре 2019 года должны завершиться ремонтные работы и в здании по адресу Океанский проспект, 19А, которое, как сообщало ранее ИА Primamedia, находится в ведении Приморской прокуратуры.

Напомним, после переезда ДВФУ в специально построенный на острове Русском кампус, в центре Владивостока освободились несколько зданий. В том числе историческое строение на Океанском проспекте, 19, которое эксплуатировалось как главный корпус Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ), затем вошедшего в состав ДВФУ.

После переезда университета на остров бывшие корпуса ДВФУ были выставлены на торги. Двух— и пятиэтажные здания на Океанском проспекте, 19 под литерами Б, Б1, Б2, В общей площадью 7440,9 кв. метров неоднократно выставлялись на продажу, но объект оставался невостребованным даже после снижения минимальной цены с 585,2 млн рублей до 443,1 млн рублей.

В октябре 2017 года ИА PrimaMedia сообщало, что прокуратура Приморья объявила электронный аукцион на право заключения договора по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению и приспособлению второго здания бывшего ТГЭУ по Океанскому проспекту, 19, под литерой А для современного использования. Как тогда подтвердил представитель прокуратуры, здание бывшего университета было передано ведомству в оперативное управление. По имеющейся у агентства информации, использоваться оно должно было под размещение надзорного органа.

Справка. Комплекс административных зданий по Океанскому проспекту, 19, расположен в историческом и общественно-деловом сердце Владивостока и располагает прекрасной транспортной доступностью. Поблизости находятся такие важные для города объекты, как администрации Владивостока и края, современный бизнес-центр "Фреш Плаза", гостиница представительского уровня Lotte, отделения различных банков, рестораны и кафе, а также один из крупнейших городских торговых центров Clover house.