Игорь Бабынин подозревается в получении взятки в 60 млн рублей

СК завел дело на бывшего "похоронного короля" Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершенной в особо крупном размере бывшим руководителем МУПВ "Некрополь" Игорем Бабыниным. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ( получение взятки), сообщает ИА PrimaMedia.

По информации СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся обыски, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Ранее PrimaMedia писало, что в четверг, 1 августа, сотрудники регионального управления ФСБ и СК задержали экс-руководителя МУПВ "Некрополь" Игоря Бабынина по подозрению в получении взятки в размере порядка 60 млн рублей.

Задержание стало результатом работы прокуратуры по итогам проверки деятельности МУПа.

Напомним, МУП "Некрополь" и его прежний руководитель Игорь Бабынин регулярно становились участниками всевозможных мрачных скандалов, связанных с предоставлением гражданам услуг по захоронению их умерших близких.

Последней "каплей" стала проверка деятельности предприятия контрольно-счетной палатой и прокуратурой в 2017 году. Обнаруженная фальсификация документов, двойные проплаты за одни и те же похороны, получение прибыли через аффилированные организации стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество".

Это заставило "похоронного короля" Бабынина, более 20 лет руководившего кладбищенским бизнесом во Владивостоке, покинуть свой пост. Хотя, по его словам, это произошло в связи с ухудшением здоровья и необходимостью получить лечение за границей. Позже Бабынин вернулся во Владивосток, но работа органов в отношении него не прекратилась, что и привело к сегодняшнему задержанию.



