Нектарины в Приморье могут исчезнуть совсем, а цены на фрукты взлетят – импортеры

Участники рынка прокомментировали возможный запрет на импорт китайской плодовоовощной продукции

Персики могут исчезнуть с прилавков в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Владивосток может остаться без фруктов – в сезон косточковых с прилавков исчезнут персики и нектарины, заменить китайскую плодовую продукцию нечем. Такими прогнозами поделились с ИА PrimaMedia участники плодовоовощного рынка после того, как 1 августа Россельхознадзор сообщил, что импорт в Россию из Китая растительных продуктов питания будет запрещен.

По информации ведомства, ограничения вступят в силу с 10 августа. Под запрет попадают семечковые и косточковые фрукты.

"Решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами", — уточнил Россельхознадзор в сообщении. Так, в 2018-2019 гг. карантинные объекты были выявлены в 48 случаях. Основные нарушения приходятся на семечковые и косточковые культуры.

Между тем КНР является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию – объемы плодовоовощного импорта из Поднебесной в РФ превышает 900 тысяс тонн в год.

По статистике дальневосточной таможни, только в Приморский край в первом квартале 2019 года импортировано из КНР почти 7 тысяч тонн яблок, груш и айвы и 1,1 тысяч тонн прочих фруктов — ягод, киви, хурмы. За 2018 год объемы ввоза в Приморье съедобных фруктов и орехов превысили 10 тысяч тонн. В сезон поставки растительной продукции возрастают в разы.

— Торговые сети, с которыми мы сотрудничаем, потребляют порядка 30 тонн нектаринов и персиков в неделю. На этой неделе 20 тонн персиков продали буквально за три дня. Информация о запрете еще не подтвердилась, но если он действительно будет введен, жители края останутся без любимых фруктов. Товар нежный – везти его из-за границы нецелесообразно. Те же персики в фуре, в рефконтейнере стоят максимум 12 часов, — прокомментировал предприниматель Сергей Юрченко.

Собеседник редакции много лет занимается поставками фруктов и овощей из Китая. В 2019 году он возглавил ООО "Торговый дом "СитиМол", которое оптом и в розницу реализует китайские свежие овощи и фрукты в такие торговые сети Владивостока, как "Реми", "Самбери" и "Фреш25".

"Торговый дом "СитиМол" является структурой ООО "Дружба", крупнейшего поставщика плодовоовощной продукции из Китая на приморский рынок. При этом в крае действуют еще несколько компаний, которые работают в данном сегменте. Если запрет будет введен, они понесут серьезные убытки, считают участники рынка, цены на фрукты взлетят. Пострадает и малый бизнес – предприниматели, которые держат ларьки и другие нестационарные торговые объекты, и на которых, по экспертным оценкам, приходится не менее 30% плодовоовощного оборота в крае. Сильнее всего проблема обозначится на таких территориях северо-востока России, как Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, где и без того космические цены на растительные товары.

В сети "Самбери" сообщили агентству, что по многим позициям замены китайскому импорту просто нет. Россия, Крым, страны СНГ, Африки за последние годы увеличили поставки фруктов в Россию. Прирост показали также Сербия, Македония, Пакистан, Иран, но свыше 50% фруктового и овощного импорта – из Китая.

— В ассортименте нашего магазина много яблок из Новой Зеландии. А нектарины, персики, слива – все сорта, подпадающие под запрет, — китайские, — рассказали в ООО "Торговый дом Тихоокеанский".

Участники рынка ставят под сомнение информацию Россельхознадзора о том, что китайская сторона шесть раз отказалась от предложения провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства. По словам импортеров, за год они не сталкивались ни с одним случаем карантина. В Китае сельское хозяйство на высоте, пока недостижимой для российских аграриев, и очень жесткий фитосанитарный контроль, заявляют они.

Импортируемый товар проходит обязательную сертификацию на территории КНР для получения разрешительных документов, также образцы продукции берутся на российской стороне, причем с каждой фуры. То, что Россельхознадзор решил ввести запрет общероссийского масштаба, собеседники редакции находят странным и задаются вопросом, почему сообщений об этом до сих пор не появилось ни в каких официальных источниках, кроме Россельхознадзора. Возможно, считают они, это преждевременная информация, которая не подтвердится.