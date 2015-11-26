Увеличение объемов поставок с западной части страны на Дальний Восток буксует только из-за логистики

Импортозамещение: на смену китайским яблокам и вишне в Приморье придут товары с Юга России. Фото: ИА PrimaMedia

Крупные производители фруктов на Юге России и Северном Кавказе готовы частично заместить импорт семечковых и косточковых культур из Китая более качественной и безопасной продукцией, сказали опрошенные представители отрасли. Некоторые из них уже сейчас поставляют продукцию на дальневосточный рынок и заинтересованы в увеличении поставок, но этому препятствуют проблемы с логистикой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок зараженной продукции. Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Представители крупных торговых сетей Дальнего Востока и Сибири уже выразили свои опасения, ведь более 50% плодоовощной продукции туда ввозится из Китая. По их словам, запрет может привести к ощутимому дефициту фруктов и росту цен в этих регионах.

Президент российской Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин отметил, что практически все фрукты, которых коснется запрет, сегодня в достаточном объеме производятся в России, а продукция из Китая — не всегда лучшего качества.

"Практически все у нас на рынке представлено, свои персики идут с Юга, дефицита большого нет. Да, был период, когда Китай поставлял на наш рынок очень много семечковых, но теперь у него самого очень большое потребление, а мы <…> за пять лет удвоили [объем производства] и каждый год увеличиваем еще процентов на 10. <…> Тем более, что они [китайские производители] поставляют сюда не самые лучшие яблоки, много не в свежем виде, а в виде концентратов для переработки", — рассказал Муханин ТАСС.

Регионы Юга России уже сегодня поставляют фрукты на Дальний Восток и готовы увеличивать эти объемы. В частности, крымские садоводы работают с дальневосточными оптовиками.

"Они берут очень большие объемы — это Уссурийск, Приморский край. У нас три покупателя, каждый берет по 500-600 тонн продукции. <…> Конечно, там (на Дальнем Востоке) много китайской продукции, но сегодня крымские фрукты пользуются очень большим спросом, люди смотрят не только на красоту, но и на качество. <…> Если будут приемлемые условия по цене, мы готовы увеличивать объемы поставок", — сказал генеральный директор крымской компании "Сады Бахчисарая" Евгений Кезик.

По словам генерального директора группы компаний "Скворцово" (крупнейший агропроизводитель в Крыму) Игоря Полищука, запрет на ввоз китайских фруктов даст крымским производителям дополнительные возможности для наращивания производства.

"При благоприятных погодных условиях крымские производители смогут закрывать эту долю на российском рынке. <…> При реализации одного из наших инвестиционных проектов и выходе его на полную производственную мощность к 2025 году прирост [производства] яблок по группе компаний "Скворцово" составит около 50 тысяч тонн, что позволит заместить долю импорта яблок на 30% в Республике Крым и на 5,7 % от среднегодового объема импорта в РФ", — пояснил Полищук.

Производители из Северного Кавказа также заинтересованы в увеличении поставок на Дальний Восток и в Сибирь, говорит председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. "Мы готовы туда и семечковые, и косточковые отправить, и те объемы, которые туда Китай поставлял, заменить, но проблема в работе наших логистических структур. <...> У нас есть поставщики, которые сегодня туда поставляют продукцию, но объемы крайне малы", — уточнил он.

По данным эксперта, основная проблема — в гарантированных сроках доставки грузов. "Говорилось о том, что будут четкие временные гарантии от РЖД по доставке грузов, как только этот вопрос решится, проблем здесь никаких [не будет]. Технологии позволяют доставлять туда, это не такие большие расстояния для масштабов нашей страны", — пояснил Ширинов, добавив, что дальневосточный рынок очень интересен, "потому что цены там традиционно выше".

Крупнейший в СКФО производитель фруктов "Сад-Гигант Ингушетия" сегодня поставляет яблоки в Уссурийск. "Они [оптовики] приезжают и с удовольствием берут у нас [продукцию], отправляют дальше на Север, говорят, что хотят завозить еще больше. <…> Но таких оптовиков мало, нам самим везти туда продукцию очень сложно", — пояснил гендиректор предприятия Замир Балкизов.

По его словам, о полном замещении китайской продукции говорить пока сложно, однако заметно нарастить поставки отечественной продукции на дальневосточный рынок реально. "Я смотрел поставки в Сахалине, там была продукция Азербайджана, причем они продают с выгодой. Если Азербайджан может, то и мы можем внутри страны", — отметил Балкизов.

При этом гендиректор компании "Южные земли" (Краснодарский край), глава дивизиона "Сады" ГК "АФГ-Националь" Олег Рьянов считает, что в перспективе садоводы южных российских регионов могут начать экспортировать свою продукцию, в том числе в Китай.

"[К нашей продукции] есть интерес и со стороны китайских коллег, они с удовольствием купили бы, но нам это пока не интересно, поскольку мы пока полностью не обеспечиваем потребность внутри страны", — добавил Рьянов, уточнив, что на полное импортозамещение, по его оценкам, российским садоводам понадобится еще 5-10 лет.