Жаркие выходные во Владивостоке могут побить вековой рекорд высоких температур

Ожидаемый нагрев воздуха приморской столицы - до +33°

Спортивная набережная. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке после двухнедельных туманов установилась солнечная погода. Жителей города ожидают практически безветренные жаркие выходные, которые могут побить вековой рекорд по температуре. В связи с этим, увеличился и рост обращений с тепловыми ударами в скорую помощь, врачи рекомендуют не находиться на солнце подолгу и носить головные уборы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Две недели непроглядных туманов и мороси покинули Владивосток, установилась солнечная погода. Сегодня, 2 августа, ожидаются высокие температуры — до +33°. Если специалисты зафиксируют такой показатель — это станет новым температурным рекордом, потеснив рекорд 1994 года, когда воздух прогрелся до +30,4.



Жара во Владивостоке усиливается. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В пятницу, 2 августа, осадков не ожидается. День выдастся солнечным с легким ветром до 2 м/с, воздух прогреется до +33°. В субботу и воскресенье температурный фон несколько понизится — в субботу до +30°, а в воскресенье до +25°. Синоптики прогнозируют облачность и возможный дождь, ветер усилится до 6-11 м/с.

Врачи рекомендуют в солнечную погоду находится по возможности в тени и обязательно носить головные уборы. Длительное пребывание на солнце особо опасно для детей, людей пожилого возраста и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также специалисты советуют увеличить количество потребляемой воды, чтобы избежать обезвоживания.

Напомним, что в Приморье вновь ожидается тайфун. Глава Примгидромета Борис Кубай уточнил, что впереди еще более 10 дней, и за это время в тропосфере может многое измениться. Однако данное предположение будет отрабатываться синоптиками в ежедневном режиме. О прямой угрозе для Приморья все службы жизнеобеспечения и органы власти будут предупреждены заблаговременно.



