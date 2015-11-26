Пенсии повысят, штрафы увеличат: жизнь многих изменится в августе

Представляем обзор нововведений от российских законодателей

Госдума. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

В августе законодатели подготовили массу новинок для россиян. Среди них — освобождение "ипотечных каникул" от НДФЛ, наказание за "зарплатное рабство", повышение пенсий для работающих пенсионеров и другие. Расскажем о них более подробно.

С 1 августа материальная выгода, которую граждане получают в связи с "ипотечными каникулами", не будет облагаться налогом на доходы физических лиц. Кроме того, не будет взиматься госпошлина за изменение в записи ЕГРН при наступлении ипотечных каникул.

Также с 1 августа повышаются пенсии работающих пенсионеров. Прибавка для каждого пенсионера своя, она будет зависеть от размера зарплаты и суммы взносов в Пенсионный фонд. Специально обращаться для получения надбавки никуда не надо — деньги поступят на счета получателей автоматически.

С 1 августа 2019 года действие программы "Дальневосточный гектар" распространят на Бурятию и Забайкальский край. На первом этапе, с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года, подать заявление о предоставлении участка на этой территории смогут только граждане РФ, зарегистрированные в этих регионах.

С 4 августа вступают в силу региональные программы добровольного страхования жилья. Оформившие такие страховки смогут получить от государства выплату или новое жилье в случае возникновения чрезвычайной ситуации и нанесения ущерба жилью застрахованного.

Ужесточают ответственность за непропуск скорой помощи. С 6 августа 2019 года за такие действия штраф составит от 4-5 тысяч рублей. Также провинившегося водителя лишат прав на срок до года. Если по вине нарушителя погиб человек, виновному грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Вводится наказание за "зарплатное рабство" с 6 августа. С этой даты работодателей, отказавшихся сменить работнику по его просьбе зарплатный банк, будут штрафовать. Штрафы могут составить до 50 тысяч рублей.

Ужесточается ответственность за подделку документов. Теперь за подделку паспортов будут сажать в тюрьму на срок до трех лет.

Кроме того, с 6 августа обитатели ветхих, изношенных и подлежащих сносу многоквартирных домов будут пользоваться законным правом не устанавливать счетчики. При этом платить они будут по обычным, а не повышенным нормативам.

Никифор Зуев