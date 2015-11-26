Зданию Учебно-научного музея ДВФУ вернули исторический облик

Университет сохраняет объекты культурного наследия в центре Владивостока
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Общество 2 августа, 19:30
Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Фасад здания ДВФУ на Океанском проспекте отреставрировали, вернув ему первоначальную цветовую гамму, сообщает ИА PrimaMedia. Строение, возведенное в 1939 году, является памятником архитектуры и вызывает интерес не только у жителей Владивостока, но и туристов и ученых со всего мира. Сегодня в нем располагается Учебно-научный музей университета. В отделениях находятся экспонаты, которых зачастую нет ни в одном хранилище истории.

Здание на Океанском проспекте, 37 долгие годы являлось визуальным символом Дальневосточного государственного университета. Здесь в свое время размещались Учительский институт, Педагогический институт, с 1956 года — восстановленный по решению Совета Министров СССР Дальневосточный государственный университет. В канун 100-летия ДВГУ 20 октября 1999 года здесь был открыт учебно-научный музей.

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За 80 лет здание неоднократно реконструировали, его облик менялся, а между тем оно представляет собой ценный памятник архитектуры и градостроительства. При подготовке технического задания на реставрацию фасада была проведена поисковая работа и в архивах найдена информация, как здание выглядело изначально.

— Административные здания ДВФУ, расположенные на материке, имеют богатую историю, часть из них является памятниками архитектуры. Университет ценит историческую значимость этих объектов и поддерживает их состояние. В архивах мы нашли несколько вариантов, как здание на Океанском проспекте выглядело раньше, и выбрали самый ранний, тем самым мы восстановили цветовую гамму здания и некоторые архитектурные элементы фасада, — рассказал проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов.

Проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов

Проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов. Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Работы начались всего несколько месяцев назад и уже в стадии завершения. Цветовая гамма, белый, бежевый с добавлением серого, освежила здание и выделила его архитектурный облик. Также заменена кровля.

Руководство музея отмечает, что последние два года к нему повышен интерес у туристов. Поток может достигать более 1000 человек в день. И это неудивительно, ведь здесь хранится около 500 тысяч экспонатов.

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Музей включает в себя восемь отдельных направлений. По многопрофильности он не имеет аналогов на всем Дальнем Востоке. Музеи истории университета, археологии и этнографии, зоологический, ботанический и геолого-минералогический располагаются в здании на Океанском проспекте. Художественный музей находится на Пушкинской.

— Музей представляет и научную ценность, и уникальность. Мы сохраняем суть университета, его историю, научные фонды, реализуем гранты. Студенты и школьники приходят сюда. Мы — лицо университета, особенно, учитывая его расположение в центре города. Поэтому нам важно сохранить здание, — рассказывает директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов.

Директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов

Директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов. Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В канун 120-летия Восточного института наибольший интерес представляет Музей истории университета, где размещена выставка к юбилею. Экспозиция рассказывает о создании и становлении первого высшего учебного заведения Дальнего Востока, преемником которого является современный ДВФУ. Здесь можно увидеть Указ Николая II об образовании Восточного института, его подарок первому ректору – бронзовый письменный набор, нагрудные знаки, которые вручали выпускникам, портреты и труды выдающихся преподавателей. В залах собраны экспонаты с 1899 по 1920 годы, материалы из уникальной коллекции музея Восточного института.

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Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Сотрудники музея будут и дальше бережно хранить историю, чтобы передать ее потомкам.

В 2019 году в Дальневосточном федеральном университете празднуют двойной юбилей — 120-летие высшего образования на Дальнем Востоке и 10-летие образования ДВФУ. Восточный институт был основан 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009, начался отсчет новой истории ДВФУ — по Указу Президента России создан Дальневосточный федеральный университет. Весь 2019-ый будет посвящен этим юбилейным датам, к ним будут приурочены многочисленные научные и студенческие мероприятия.

Стоит отметить, что современный ДВФУ очень трепетно относится к истории. После переезда на Русский остров, часть зданий, оставшихся на материке, не забыта и бережно эксплуатируется. В историческое здание на улице Пушкинской, построенном по проекту архитектора Андрея Гвоздиковского в 1899-ом, в 2017 году переехал Художественный музей. Поскольку это тоже памятник культурного наследия регионального значения университет также его охраняет. Как и здание научной библиотеки на Алеутской.

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музей история города края страны ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет

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