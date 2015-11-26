Зданию Учебно-научного музея ДВФУ вернули исторический облик

Университет сохраняет объекты культурного наследия в центре Владивостока

Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Фасад здания ДВФУ на Океанском проспекте отреставрировали, вернув ему первоначальную цветовую гамму, сообщает ИА PrimaMedia. Строение, возведенное в 1939 году, является памятником архитектуры и вызывает интерес не только у жителей Владивостока, но и туристов и ученых со всего мира. Сегодня в нем располагается Учебно-научный музей университета. В отделениях находятся экспонаты, которых зачастую нет ни в одном хранилище истории.

Здание на Океанском проспекте, 37 долгие годы являлось визуальным символом Дальневосточного государственного университета. Здесь в свое время размещались Учительский институт, Педагогический институт, с 1956 года — восстановленный по решению Совета Министров СССР Дальневосточный государственный университет. В канун 100-летия ДВГУ 20 октября 1999 года здесь был открыт учебно-научный музей.

Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

За 80 лет здание неоднократно реконструировали, его облик менялся, а между тем оно представляет собой ценный памятник архитектуры и градостроительства. При подготовке технического задания на реставрацию фасада была проведена поисковая работа и в архивах найдена информация, как здание выглядело изначально.

— Административные здания ДВФУ, расположенные на материке, имеют богатую историю, часть из них является памятниками архитектуры. Университет ценит историческую значимость этих объектов и поддерживает их состояние. В архивах мы нашли несколько вариантов, как здание на Океанском проспекте выглядело раньше, и выбрали самый ранний, тем самым мы восстановили цветовую гамму здания и некоторые архитектурные элементы фасада, — рассказал проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов.



Проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов. Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Работы начались всего несколько месяцев назад и уже в стадии завершения. Цветовая гамма, белый, бежевый с добавлением серого, освежила здание и выделила его архитектурный облик. Также заменена кровля.

Руководство музея отмечает, что последние два года к нему повышен интерес у туристов. Поток может достигать более 1000 человек в день. И это неудивительно, ведь здесь хранится около 500 тысяч экспонатов.

Музей археологии и этнографии. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей археологии и этнографии. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей археологии и этнографии. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зоологический музей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 10

Музей включает в себя восемь отдельных направлений. По многопрофильности он не имеет аналогов на всем Дальнем Востоке. Музеи истории университета, археологии и этнографии, зоологический, ботанический и геолого-минералогический располагаются в здании на Океанском проспекте. Художественный музей находится на Пушкинской.

— Музей представляет и научную ценность, и уникальность. Мы сохраняем суть университета, его историю, научные фонды, реализуем гранты. Студенты и школьники приходят сюда. Мы — лицо университета, особенно, учитывая его расположение в центре города. Поэтому нам важно сохранить здание, — рассказывает директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов.



Директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов. Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В канун 120-летия Восточного института наибольший интерес представляет Музей истории университета, где размещена выставка к юбилею. Экспозиция рассказывает о создании и становлении первого высшего учебного заведения Дальнего Востока, преемником которого является современный ДВФУ. Здесь можно увидеть Указ Николая II об образовании Восточного института, его подарок первому ректору – бронзовый письменный набор, нагрудные знаки, которые вручали выпускникам, портреты и труды выдающихся преподавателей. В залах собраны экспонаты с 1899 по 1920 годы, материалы из уникальной коллекции музея Восточного института.

Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей истории университета. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 12

Со свежим фасадом Учебно-научный музей в этом году отметит свое 20-летие. Сотрудники музея будут и дальше бережно хранить историю, чтобы передать ее потомкам.

В 2019 году в Дальневосточном федеральном университете празднуют двойной юбилей — 120-летие высшего образования на Дальнем Востоке и 10-летие образования ДВФУ. Восточный институт был основан 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009, начался отсчет новой истории ДВФУ — по Указу Президента России создан Дальневосточный федеральный университет. Весь 2019-ый будет посвящен этим юбилейным датам, к ним будут приурочены многочисленные научные и студенческие мероприятия.

Стоит отметить, что современный ДВФУ очень трепетно относится к истории. После переезда на Русский остров, часть зданий, оставшихся на материке, не забыта и бережно эксплуатируется. В историческое здание на улице Пушкинской, построенном по проекту архитектора Андрея Гвоздиковского в 1899-ом, в 2017 году переехал Художественный музей. Поскольку это тоже памятник культурного наследия регионального значения университет также его охраняет. Как и здание научной библиотеки на Алеутской.